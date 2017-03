El piloto de nuestra ciudad se alista para ser protagonista de la temporada que estará arrancando el próximo 26 de marzo en el autódromo de Buenos Aires. "No va a ser fácil, pero el equipo trabajó mucho para que seamos competitivos", señaló respecto al desafío que tendrá junto a Matías Rossi y Gabriel Ponde de León. En su cuarta temporada en el Súper TC 2000, el piloto campanense Matías Milla estará integrando el equipo Toyota Gazoo Racing por tercer año consecutivo. Así, será compañeros de dos reconocidos pilotos del automovilismo nacional como Matías Rossi y Gabriel Ponce de León, quien retorna a la especialidad. "Matías es nuestro líder y sabe mucho, y ahora se sumó Gabriel, que asusta por sus pergaminos", contó el "Negro" respecto a sus compañeros de equipo. "Para mí es un gran desafío y un placer compartir equipo con ellos. No va a ser fácil, pero el equipo trabajó mucho para que seamos competitivos. Es nuestra obligación pelear el campeonato", sostuvo Milla. Sin embargo, el piloto de nuestra ciudad tiene en claro las dificultades y la competencia que tendrán por delante: "Sabemos que competimos con rivales de alta calidad". Matías está ultimando detalles de lo que será el Toyota Corolla que conducirá esta temporada que comenzará el próximo 26 de marzo en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires. "¡Es impresionante! Se arranca en circuitos que me gustan y mucho", destacó Milla sobre el nuevo campeonato que afrontará en Súper TC2000. "Se hace desear el arranque de la temporada. Me estoy preparando mejor que nunca, me siento muy bien, quiero trabajar para tener mi mejor año en el Súper TC2000 y ojalá que así sea", remarcó. "En mi caso particular va a ser fundamental la parte psicológica. Hoy tengo mucha confianza depositada en mí, en lo que puedo dar, estoy muy motivado. Quiero estar adelante y para eso voy a tener que dejar todo afuera y dentro de la pista, doy ventaja haciendo una sola categoría pero trato de compensarla con el hambre que tengo", agregó. En ese sentido, explicó cuáles serán las claves de su temporada en cuanto al Toyota Corolla que manejará en este 2017: "Andar rápido y ser regular es fundamental. Tengo que aprovechar las oportunidades, que son pocas y luchar cada carrera para estar lo más adelante posible".

MILLA INTEGRARÁ POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EL EQUIPO TOYOTA.



Automovilismo:

Para Milla, es ”obligación” para Toyota pelear el campeonato del Súper TC 2000

