El secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados sostuvo que no se resolvió nada a futuro durante la reunión que mantuvo ayer en la sede con los capitanes de los equipos de Primera División y del ascenso. El secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, confirmó ayer que el gremio mantiene el cese de actividades, aunque reconoció que parte de los clubes saldaron las deudas con los jugadores. Marchi estuvo reunido con los capitanes de los equipos de Primera División y del ascenso, pero solamente se hizo de manera "informativa", y no se resolvió nada a futuro. "Depende de la dirigencia y de que puedan cobrar los muchachos", expresó Marchi en la puerta de la sede de Agremiados en el barrio de Balvanera. "La conducta adoptada fue bastante desprolija. Nosotros ahora vamos a tratar de tener un replanteo y análisis para ver qué números se necesitan", agregó. El gremialista, exjugador de San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima La Plata, explicó que hoy se realizará una nueva reunión para saber "fehacientemente" la cantidad de dinero que ingresó y si los clubes depositaron ese valor a los jugadores. VILLA DÁLMINE. Mientras la dirigencia trabaja para saldar la deuda que mantiene con los jugadores, el plantel Violeta volvió ayer a los entrenamientos en una semana especial, dado que está pautado que el fin de semana se reanude el campeonato del Nacional B. Sin embargo, por el momento, todo sigue cargado de incertidumbre, especialmente tras las declaraciones de Marchi realizadas ayer, luego de una nueva recunión con los futbolistas. En el caso de que regrese el fútbol, el equipo dirigido por Facundo Argüello se presentaría el sábado como local frente a Santamarina de Tandil, aunque la confirmación de la programación y de los arbitrajes se conocería esta tarde en AFA. Luego, Villa Dálmine debería recibir el miércoles de la semana próxima a Chacarita y el siguiente fin de semana visitar a Flandria, partidos claves en su lucha por clasificar a la próxima edición de la Copa Argentina (acceden los 12 mejores de la primera rueda). PUERTO NUEVO. Por su parte, el conjunto Auriazul cerrará hoy su preparación para enfrentar mañana a Ituzaingo como visitante. Es que la Primera D sí retomó su campeonato, dado que se trata de una categoría amateur, no profesional. Lo hizo el sábado con dos partidos: la victoria 2-1 de Yupanqui sobre Central Ballester; y con el empate 1-1 entre Argentino de Rosario y Muñiz. La fecha de la Primera D continuará hoy martes con otros dos partidos: Deportivo Paraguayo vs Victoriano Arenas y L.N. Alem vs Juventud Unida. Mientras que mañana miércoles concluirá con cuatro encuentros: Ituzaingó vs Puerto Nuevo, Lugano vs Atlas, Centro Español vs Liniers y Claypole vs Lamadrid.

