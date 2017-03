La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/mar/2017 Masiva movilización gremial contra el gobierno nacional

NOTICIA RELACIONADA: Cientos de campanenses se sumaron a la multitudinaria marcha gremial en Buenos Aires Con duras consignas contra la administración de Mauricio Macri, la CGT anunció una huelga general para "los primeros días de abril". Sin embargo, no definió la fecha y eso enojó a parte de los presentes. Así, todo terminó con incidentes. Los máximos referentes de la CGT ratificaron este martes su amenaza de hacer un paro nacional de 24 horas "a fines de marzo o principios de abril" si el Gobierno de Mauricio Macri no cambia el rumbo económico, y eso generó malestar en algunos sectores por lo que el masivo acto terminó con incidentes. Miles de manifestantes confluyeron pasado el mediodía en el cruce de Diagonal Sur y Moreno, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, frente al Ministerio de Producción, para reclamar el cese de los despidos y cambios en el plan económico del Gobierno. Las columnas de distintos sindicatos alineados con la CGT y con las dos CTA, así como de partidos políticos y organizaciones sociales, coparon el centro porteño provocando problemas en el tránsito. El acto comenzó a las 15:00 y los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, dieron encendidos discursos amenazando con un paro general para fines de marzo o principios de abril si el Gobierno no da signos de un cambio en la política económica. La desconcentración del acto se produjo en medio de golpes, empujones y corridas y ante el enérgico reclamo de sectores gremiales para que la conducción de la central obrera "fije fecha" del paro nacional. En medio del tumulto se pudo observar a miembros del gremio de Camioneros y a su secretario general, Pablo Moyano, que se retiraban rápidamente de la zona en medio de una fuerte custodia. Los incidentes se produjeron en momentos en que Daer, Schmid y Acuña se aprestaban a bajar del escenario montado frente al Ministerio de Producción y algunos militantes pertenecientes a UPCN reclamaban "fecha para el paro general". El primer orador fue Acuña, quien advirtió que la central "no va a permitir" que el Gobierno ponga "techo o piso" a las paritarias, al abrir el acto central de la movilización al Ministerio de Producción, mientras trabajadores reclamaban a viva voz un "paro general". "Con el diálogo solo no hacemos nada, queremos respuestas", enfatizó Acuña desde el palco. A su turno, Schmid anunció que: "No estamos aquí para dilatar nuestra protesta. No vinimos únicamente a hacer un diagnóstico, sino que venimos a anunciar que va a haber una medida de fuerza en la Argentina hacia el final de este mes". Ante una multitud, Schmid denunció que "el Gobierno ve un retrato social y económico que la mayoría de los que estamos acá no ve" y que "hace meses que hablan de la aparición de brotes verdes pero hasta que esos brotes se conviertan en rama los problemas los sufren los trabajadores con los despidos y la perdida de salarios". "Cambiemos ha manifestado que su objetivo es llegar a la pobreza cero pero también afirma que para ello vamos a tardar 20 años. En cambio ha sido muy veloz para resolver la demanda de los grupos económicos. Es por eso que vamos a ir a una medida de fuerza, porque hay una velocidad para los poderosos y otra para los débiles y por eso se agranda la brecha", apuntó Por último, Daer subrayó: "La fecha ya está puesta, si el Gobierno no rectifica sus medidas, los primeros días de abril habrá un paro de 24 horas". El dirigente sindical, que también es diputado nacional del Frente Renovador, no reveló la fecha de la medida de fuerza, pero pidió que "el paro sea como esta marcha, acompañado por todos los sectores de la sociedad".

Masiva movilización de la CGT, que anunció un paro para “los primeros días de abril"





ANTONIO CALO ENCABEZÓ LA COLUMNA DE LOS TRABAJADORES METALURGICOS.





UN GRUPO DE MANIFESTANTES IRRUMPIÓ EN EL ESCENARIO DURANTE LOS INCIDENTES.



