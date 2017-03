La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/mar/2017 Cientos de campanenses se sumaron a la multitudinaria marcha gremial en Buenos Aires









NOTICIA RELACIONADA: Masiva movilización gremial contra el gobierno nacional La convocatoria de las centrales obreras del país fue respondida desde nuestra ciudad por afiliados a la UOM, UOCRA, químicos, petroleros y docentes, entre otros, para reclamar por un cambio en las políticas económicas del Gobierno. Cientos de trabajadores de Campana se movilizaron ayer hasta la Capital Federal para participar de la marcha de la CGT y las dos CTA repudiando las políticas económicas de la administración de Mauricio Macri. Tal cual se había previsto durante una reunión de la CGT Regional llevada a cabo en nuestra ciudad la semana pasada, la concentración de trabajadores comenzó alrededor de las ocho horas en la plaza Eduardo Costa. Metalúrgicos, municipales, químicos, petroleros y docentes, entre otros, salieron en micros dispuestos por los gremios con dirección a Buenos Aires. Las representaciones gremiales más chicas lo hacían en vehículos particulares. "(Tenemos) que ir hacia un paro nacional por las circunstancias que vive Argentina, por el deterioro de la actividad económica, por la pérdida del poder adquisitivo, pero fundamentalmente por la pérdida de puestos de trabajo", señaló el secretario general de la UOM y diputado nacional por el FPV, Abel Furlán. El referente metalúrgico aseguró que el Gobierno "tiene que cambiar" el rumbo y "dejar de tener esta iniciativa de apertura indiscriminada de las importaciones que tanto daño le hace a la industria". "Nuestras sociedades han decidido vivir en un polo industrial muy importante, tal vez el más importante de la provincia, y claramente se está viendo el deterioro y la preocupación de las empresas y los trabajadores por la caída de la actividad industrial", afirmó. La nutrida columna de la UOM fue una de las primeras en partir desde la plaza, seguida por los docentes del sindicato SUTEBA. Luego llegaron las concentraciones de los químicos y el paso fugaz pero nada desapercibido de los ocho micros que aportó la UOCRA. El de la construcción es uno de los sectores más afectados por la caída de la actividad. "Los trabajadores de la UOCRA querían ir todos –dijo ayer Oscar Villarreal- pero estamos acatando la línea que ha bajado la Confederación General del Trabajo". "Vamos a sumar un granito de arena a que esta política económica y social tenga un giro. Los más humildes y los trabajadores no podemos estar desintegrados" del resto de la sociedad, expresó el secretario general. Y opinó que si el Gobierno "interpreta todo lo que ha pasado ayer con los docentes y lo de hoy" tiene "la posibilidad de cambiar". "Si eso no es así, creo que rápidamente se va a llegar al paro nacional, porque si no lo hacen los dirigentes, lo va a hacer la gente. La situación es muy desesperante", sostuvo. Por su parte, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana se movilizó por la "situación caótica" que viven hoy los trabajadores de "todas las ramas". Así lo indicó su líder, Pedro Milla. "Creo que la CGT escuchó lo que dicen las bases. Esta es una forma de contener el avance del Gobierno. Hoy estoy viendo muchos trabajadores y gente que espontáneamente se va a hacer presente en Plaza de Mayo y eso es lo importante", recalcó. De acuerdo a Milla, muchos argentinos que acompañaron a Cambiemos "hoy se sienten decepcionados por su plan de gobierno", algo que ahora se sufre "en carne propia". Asimismo, precisó las demandas de su sector: "Estamos sufriendo en la rama del Petróleo. Para que tengan una idea, en este momento en El Tordillo, Chubut, hay alrededor de cien compañeros de la empresa Tecpetrol a los que no se les han pagado los sueldos de enero y febrero. Y así sucesivamente en toda la Patagonia. Reducen personal, jubilan a la gente, y lo que te piden es productividad bajando lo que tengas firmados en los convenios colectivos de trabajo". También rechazó de plano las paritarias con tope del 18% que propone Macri. "Seguramente vamos a ver la posibilidad de un plan de dos pedazos, con un porcentaje en un semestre y, en el otro, ver cuál es la inflación real que va a haber", señaló. Por su parte, el secretario adjunto de petroleros y concejal, Luis Chesini, dijo que no viajaron "con la consigna de que Macri y su gobierno se vayan" sino para que empiecen "a elaborar políticas para el pueblo que lo votó y para el que no". "Estoy convencido que el reclamo generalizado es la manera de que el Gobierno escuche. Cuando el pueblo está bien, es difícil juntarlo; cuando se siente mal, ante una convocatoria se suma más fácil", consideró. Una de sus compañeras en la bancada del FPV-PJ, Soledad Calle, se sumó a la caravana hacia Buenos Aires pero con diferente destino: acompañar la visita a Tribunales de los hijos de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, investigados en el marco de causas por enriquecimiento ilícito. "Creemos que es una fuerte persecución judicial", manifestó Calle junto a otros militantes de La Cámpora. Más tarde, adelantaba, aunarían voces con el reclamo de los docentes.

TRABAJADORES DE LA UOCRA CAMPANA, PRESENTES EN CAPITAL FEDERAL.





EL GRUPO DE TRABAJADORES MUNICIPALES MARCHANDO POR LAS CALLES PORTEÑAS





TRABAJADORES PETROLEROS EN LA PLAZA EDUARDO COSTA, ANTES DE PARTIR HACIA BUENOS AIRES



