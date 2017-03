La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/mar/2017 Roban un camión recientemente adquirido por la Municipalidad a poco de salir de la concesionaria







Fue interceptado en Panamericana, a la altura del puente de Avenida Márquez, por sujetos armados. Los dos empleados municipales que habían ido a retirar el vehículo fueron liberados posteriormente en Munro. Un flamante camión tipo tractor que había adquirido la Municipalidad de Campana no llegó siquiera a pisar suelo campanense por obra de delincuentes que lo interceptaron cuando dos empleados municipales lo conducían hacia nuestra ciudad. Según trascendió, el camión Iveco Stralis de color blanco fue retirado de una concesionaria en Pacheco y, desde allí, conducido hacia Martínez, a las oficinas de Autopistas del Sol para colocarle el adhesivo correspondiente al telepeaje. Fue entonces que, al finalizar este trámite, el vehículo y sus dos ocupantes emprendieron el viaje hacia Campana. Sin embargo, apenas harían unos pocos kilómetros de ese trayecto, dado que a la altura del puente de Avenida Márquez fueron interceptados por un automóvil blanco del que descendieron sujetos armados que redujeron a los dos empleados municipales, a quienes subieron al auto en que se movilizaban, para así tomar el control del camión. "Sólo queremos el camión, quédense tranquilos que le vamos a dar plata y no les va a pasar nada", les habrían dicho los delincuentes a los dos municipales, quienes fueron obligados a agachar la cabeza dentro del auto blanco para no ver los movimientos posteriores al robo. Fue así que tras más de media hora de "paseo" los liberaron a ambos en Munro, en las inmediaciones del Showcenter. "Empiecen a caminar, no miren para atrás y no toquen el celular que los vienen siguiendo. Hagan diez cuadras y van a encontrar el Showcenter", les dijeron los malvivientes, según consta en la denuncia judicial realizada en la Comisaría Campana, pero que es investigada por la Fiscalía de San Isidro (partido en el que ocurrió el robo). Finalmente, tras hallarse a resguardo, los empleados municipales pudieron comunicarse con la Dirección de Logística, explicar la situación y ser "rescatados" tras el angustiante momento por el que atravesaron.

