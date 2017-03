La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/mar/2017 Los docentes extienden otras 24 horas el paro en toda la provincia







Los gremios bonaerenses decidieron prolongar un día más su huelga debido a la "no convocatoria" del Gobierno provincial a la mesa paritaria. El Frente Gremial Docente bonaerense anunció ayer un paro de 24 horas para hoy, a fin de conseguir una propuesta salarial "en serio" por parte del gobierno de María Eugenia Vidal. De esta manera, las clases seguirán sin comenzar en toda la provincia. Según consignó la agencia DyN, la medida de fuerza se basa en la "no convocatoria" del gobierno provincial a una nueva reunión para discutir salarios. El Frente Gremial, que integran Suteba, Feb, Uda, Amet, Sadop y Udocba, se reunió este martes para evaluar los pasos a seguir tras la adhesión del paro de 48 horas a nivel nacional. Según se dio a conocer, mañana volverán a encontrarse para definir el "plan de lucha" y analizar la posible continuidad de las medidas de fuerza. La jefa de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, señaló que el paro es "ante la falta de convocatoria para iniciar la negociación". "Ayer y hoy los docentes hicieron escuchar sus voces de malestar sobre la falta de soluciones a nuestros reclamos", aseguró Petrocini, y agregó: "El gobierno debió haber registrado el mensaje y convocar a una reunión". Por su parte, el secretario general de Unión Docente de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Angel Díaz, exigió una propuesta "en serio" al Ejecutivo provincial. "No hay capricho, lo que tienen que hacer es una oferta en serio y dejar esa posición necia y dura que tienen", aseveró en declaraciones a Radio 10. "Todavía no hubo una convocatoria" del gobierno provincial para destrabar el conflicto salarial. En tanto, la secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, coincidió en que la medida de fuerza se debe a la falta de diálogo con el gobierno provincial y reclamó una propuesta "superadora". "Para que no haya paro la semana que viene el gobierno tiene que hacer una propuesta que no nos quede corta", remarcó. El pasado viernes, en una conferencia encabezada por Roberto Baradel, los maestros ya habían dejado entrever la posibilidad de continuar con las medidas de fuerza a partir de este miércoles.

El Frente Gremial, que integran SUTEBA, FEB, UDA, AMET, SADOP y UDOCBA, confirmó la medida.



