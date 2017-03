La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/mar/2017 Firman un convenio para impulsar el turismo de reuniones y convenciones en la ciudad







El Intendente Sebastián Abella encabezó el encuentro junto representantes del Greater Bs. As. Bureau Convention & Visitors Alliance, con el objetivo de fortalecer el turismo en la zona norte bonaerense. El intendente Sebastián Abella firmó ayer un convenio con representantes del Greater Bs. As. Bureau Convention & Visitors Alliance con el fin de impulsar acciones que favorezcan el segmento turístico de reuniones y convenciones en la ciudad. También participaron del acto la directora de Turismo de Municipio, Florencia Ortiz; el presidente de la Filial Noroeste de Buenos Aires del Bureau, Daniel Batalla; y la coordinadora de dicha agrupación, Beba Labarthe. La firma de este convenio – realizada en el hotel Australis- se da en el marco de los objetivos que propuso el Municipio para fomentar el turismo en la ciudad generando nuevas acciones que permitan posicionar a la región como destino de preferencia para reuniones y eventos. Impulsar esta acción es muy importante ya que se logra generar una alianza entre el ámbito público y privado y que, a su vez, se producen más fuentes de trabajo. "Desde el Municipio acompañamos y apoyamos esta gran iniciativa que fortalece a la ciudad y las empresas hoteleras y gastronómicas", aseguró Abella a los integrantes del Bureau. Y destacó que "esta unión significa que todos los eventos y congresos que se organicen en la zona, se puedan desarrollar en nuestra ciudad". A su vez, Ortiz agregó que "el Municipio queda a disposición del Bureau para trabajar en conjunto y así poder impulsar el turismo en nuestra ciudad". En tanto, Batalla destacó que "encontramos una colaboración muy grande con parte del Municipio" y le agradeció al Intendente "la gran apertura y espacio que nos dio para trabajar en conjunto" Al acto asistieron representantes de instituciones universitarias y terciarias e integrantes del Bureau que está conformado por cámaras de comercio, empresas hoteleras y gastronómicas, emprendedores, colegios profesionales, organismos públicos, privados y mixtos, prestadores de servicios y clubes de los municipios del Norte de la Provincia de Buenos Aires, integrado por Mercedes, Luján, San Nicolás, Campana, Pilar, Tigre y San Isidro.

El intendente Sebastián Abella firmó un convenio con representantes del Greater Bs. As. Bureau Convention & Visitors Alliance





Al acto asistieron representantes de universidades y terciarios, hoteles y gastonomía.



Firman un convenio para impulsar el turismo de reuniones y convenciones en la ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: