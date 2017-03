La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/mar/2017 Parecidos, diferentes, únicos: hombres y mujeres tenemos que unirnos para terminar con un problema que nos afecta a todos

Por Romina Buzzini







Hoy como mujer me toca desarrollarme en dos roles muy importantes en mi vida: el primero luego de muchos años de militancia y perseverancia, me toca liderar con gran honor el comité radical de Campana y al mismo tiempo ser la Subsecretaria de Desarrollo Social de la ciudad que me vio crecer. Todos los días estoy para quien me necesite, tratando de cambiar la vidas de muchas vecinas de la ciudad, muchas que a diario sufren de distintos tipos de violencia y necesidades, que no dejan de ser un acto de violencia, pero ellas como yo, nunca bajamos los brazos y siempre tratamos de lograr lo que parece imposible. Alguien en algún momento nos hizo creer que somos débiles, algo que no es así. Hoy, nos toca cumplir con varios roles dentro de la sociedad y en la familia, y siento que avanzamos mucho pero tenemos mucho más por hacer. No solo le hemos demostrado a los hombres que podemos cumplir con todos los desafíos que se nos presentan, si no que nos hemos demostrado a nosotras mismas que ¡si podemos! En mi caso particular, cuando vuelvo a mi casa luego de una larga jornada laboral, me siento feliz de saber, que logre cumplir con mi tarea y por ahí, no todos los días, pero cada vez que puedo ayude a cambiar la vida de alguien que estaba en estado de vulnerabilidad. Como mujeres tenemos que querernos y respetarnos y entender de buena manera que la sociedad y el estado nos debe dar las oportunidades que nos merecemos todos por igual Hoy como funcionaria y como vecina me comprometo a trabajar para y con ustedes. ¡Feliz Día Vecinas! Romina Buzzini / Presidente UCR Campana / Subsecretaria de Desarrollo Social

