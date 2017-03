La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/mar/2017 Solicitada:

Mi nombre es Alejandro Torreira





Mi nombre es Alejandro Torreira y escribo esto para agradecer a la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA, dirigida por el Sr. ABEL FURLAN, por la gran ayuda económica brindada a un operario de la empresa Siderca, dado que el día viernes falleció mi madre y me era imposible afrontar los gastos a mi solo, dado que era muy caro, no quiero dar valores, pero muchos lo deben saber, LA U.O.M. ME DIO UNA GRAN AYUDA ECONÓMICA DE $300, que fue de gran ayuda, dado que pidiendo monedas logré juntar $250. Desde ya muchas gracias Señor Abel Furlan. Me da verguenza pertenecer a este gremio. PD: Espero comunicación Alejandro Roberto Torreira 29.931.315

