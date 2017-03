La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/mar/2017 Primera D:

Desde las 17 horas, el Auriazul se presentará como visitante por la primera fecha de la segunda rueda del campeonato de Primera D, el único de los torneos de AFA que se ha reanudado. Dos de sus refuerzos, Kevin Redondo y Carlos Perrona, jugarían desde el arranque. Mientras las categorías profesionales siguen envueltas en el desconcierto e incertidumbre diario que vive el fútbol argentino, la Primera D, que no es ajena a ello, continúa con la reanudación de su campeonato. Es que la menor de las divisionales de AFA es una categoría amateur y, por ello, queda fuera del paro propuesto por Futbolistas Agremiados ante las deudas existentes con los jugadores. Así, Puerto Nuevo se estará presentando esta tarde como visitante frente a Ituzaingó, en un partido correspondiente a la primera fecha de la segunda rueda, que se jugará desde las 17 horas con arbitraje de Santiago Jorge Mitre. El encuentro, que originalmente había sido pautado para el pasado viernes, pero que se reprogramó el jueves, marca la reanudación del campeonato para el Auriazul, que terminó la primera rueda con 20 puntos y en la 9ª posición (último lugar de clasificación al Reducido por el segundo ascenso). Hasta el momento, su campaña muestra 5 victorias, 5 empates y 5 derrotas, luego de un arranque que no había sido positivo (dos caídas en fila), pero que el equipo de Norberto Silvero supo revertir con una racha de seis juegos sin traspiés, con tres victorias y tres empates. Posteriormente, en la segunda mitad de esa primera rueda alternó buenas y malas: dos triunfos, dos igualdades y tres derrotas. Ahora, frente a Ituzaingó, el "Portuario" intentará comenzar esta segunda rueda positivamente, tratando de sumar para mantenerse en el lote de equipos que estarían clasificando al Reducido. Obviamente, el "León del Oeste" será un duro escollo para Puerto Nuevo, dado que es uno de los protagonistas del campeonato y se encuentra 3º con 28 puntos. Durante el receso de verano, los entrenados por Silvero y preparados físicamente por Facundo Capurro trabajaron intensamente desde lo físico, pero también realizaron diferentes amistosos en busca de la mejor puesta a punto. En esos ensayos, el DT probó diferentes variantes en la conformación del equipo titular, incluyendo la llegada de cuatro refuerzos: el defensor Joaquín Montiel, los volantes Kevin Redondo y Federico Godoy (los tres, juveniles ex Villa Dálmine) y el delantero Carlos Perrona (ex Muñiz). En cambio, sufrió las bajas de Michel Bustamante (a préstamo en Atlético Las Campanas) y Tulio Barrios (Defensores de La Esperanza). Así, la probable formación titular para esta tarde sería con Luciano Berro en el arco; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Paulo Boumerá y Michel Gómez en la defensa; Santiago Aguilar, Maximiliano Díaz y Kevin Redondo en el mediocampo; Franco Colliard y Juan Peloso como volantes más adelantados; y Carlos Perrona como referencia ofensiva. Además, el entrenador también convocó para visitar a Ituzaingó a Rodrigo Ponce De León, Joaquín Montiel, Tadeo McIntyre, Ezequiel Ramón, Eliseo Aguirre, Gustavo Roldán, Nicolás Rodríguez, Federico Godoy y Jorge Ubiría. Dos de ellos quedarán afuera del banco de suplentes. Este grupo de jugadores encabezará la delegación que partirá hoy a las 14 horas rumbo al estadio Carlos Sacaan del Oeste del conurbano bonaerense, donde, al menos por 90 minutos, la pelota rodará.

YA SE JUGARON CUATRO PARTIDOS La Primera D se reanudó el pasado sábado con dos encuentros: Yupanqui 2-1 Central Ballester; y Argentino de Rosario 1-1 Muñiz. Ayer, en tanto, se disputaron otros dos partidos: Deportivo Paraguayo 0-4 Victoriano Arenas; y Leandro N. Alem 0-0 Juventud Unida. Hoy, además de Ituzaingó vs Puerto Nuevo, también jugarán: Lugano vs Atlas, Centro Español vs Liniers y Claypole vs Lamadrid.



