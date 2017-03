La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/mar/2017 Villa Dálmine recibiría este sábado a Santamarina y el miércoles a Chacarita







De confirmarse el regreso del fútbol, el Violeta arrancará el año con dos partidos seguidos como local. Mientras la AFA y Futbolistas Agremiados acercan posiciones y todo indica que la pelota comenzaría a rodar oficialmente a partir de mañana en las categorías profesionales del fútbol argentino, Villa Dálmine confirmó ayer lo que sería su calendario para sus primeras dos presentaciones del año. Y no hubo sorpresas en ese sentido: el sábado recibirá a Santamarina de Tandil por la 22ª fecha, mientras que el miércoles 15 volvería a ser local cuando enfrente a Chacarita por un encuentro correspondiente a la 7ª jornada (postergada en el semestre anterior). El cotejo ante Santamarina se jugará desde las 17 horas con arbitraje de Luis Álvarez y podría ser uno de los televisados del sábado en la divisional. En tanto, el choque frente a Chacarita se disputará a las 20 horas con arbitraje de Mariano González y será uno de los televisados del miércoles. El plantel que conduce Facundo Argüello entrenó ayer tal lo progamado en las instalaciones del Hotel Sofitel, donde trabajaron separadamente el lateral izquierdo Lautaro Fórmica y el volante externo Pablo Burzio, quienes arrastran sendas sobrecargas musculares. Sin embargo, según las estimaciones del cuerpo técnico Violeta, ambos jugadores estarían a disposición del entrenador para el encuentro del sábado frente a Santamarina de Tandil. NACIONAL B - FECHA 22 VIERNES 17.00 horas: Brown (A) vs Boca Unidos / Árbitro: Sergio Testa 17.05 horas: Chacarita vs Nueva Chicago (TV) / Ariel Suárez 21.00 horas: Douglas Haig vs Flandria / Pablo Díaz 21.00 horas: Crucero del Norte vs Los Andes / Guillermo González 21.05 horas: Instituto vs Argentinos (TV) / Ramiro López 21.30 horas: San Martín (T) vs Gimnasia (J) / Pablo Dóvalo SÁBADO 17.00 horas: Villa Dálmine vs Santamarina (TV) / Luis Álvarez 17.00 horas: Guillermo Brown (PM) vs Central Córdoba (SdE) / Mario Ejarque 17.00 horas: Atlético Paraná vs Independiente Rivadavia / Pedro Argañaraz 19.05 horas: All Boys vs Almagro (TV) / Pablo Echavarría 20.00 horas: Estudiantes (SL) vs Juventud Unida (G) / Diego Ceballos

PABLO BURZIO ARRASTRA UNA SOBRECARGA PERO LLEGARÍA AL SÁBADO.



