Se inauguró la nueva oficina del Centro Municipal de Atención al Vecino







Es parte de la política de modernización iniciada por el intendente Abella para conformar un Estado más eficaz y eficiente pensando en el bienestar del vecino. La nueva sede está ubicada en Castelli 333. El intendente Sebastián Abella inauguró hoy la nueva oficina del Centro Municipal de Atención al Vecino (CeMAV) que se enmarca dentro de las políticas de modernización impulsadas para lograr un Estado moderno y eficiente pensando en el bienestar del vecino. "Estamos poniendo en valor áreas del Municipio que por años estuvieron abandonadas. Y ello significa no solo mejorar espacios para ofrecer un mayor confort y comodidad sino también incorporar tecnología para brindar más calidad a la prestación y un mejor servicio", expresó el jefe comunal tras realizar el tradicional corte de cinta acompañado por la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, y la secretaria de Modernización, Marina Sánchez. Abella aseguró además que la apertura de este centro "forma parte de un proceso de centralización para que al vecino le sea más fácil realizar un trámite y no pierda tiempo". En este mismo sentido, Sánchez agregó que el Centro Municipal de Atención al Vecino surgió con el objetivo de brindar una solución integral a los ciudadanos y forma parte de una política de acercamiento al vecino a partir de la apertura de nuevos canales de comunicación. "Hace un año los vecinos solo contaban con una línea telefónica para realizar sus reclamos y durante el transcurso del año pasado fuimos abriendo otros canales como Facebook, Twitter y Whatsapp que tuvieron muy buena respuesta, la demanda fue muy grande. Por lo que comenzamos a trabajar en este proyecto para que el vecino tenga un lugar físico dónde pueda canalizar personalmente y expresar todas sus necesidades", enfatizó la funcionaria. Respecto a la funcionalidad del CeMAV, la secretaria de Modernización detalló que será un "espacio abierto" y se dividirá en tres sectores: Defensa del Consumidor, Reclamos y Seguimiento de Trámites. En dicho lugar también se podrá gestionar de manera automática turnos para el Hospital Municipal "San José". "Seguiremos sumando más prestaciones a este espacio, gestionando todos los trámites municipales para que el vecino no tenga que trasladarse de un lugar a otro sino que puedan realizarlos en forma ágil y en un solo lugar", enfatizó la directora de Gestión Estratégica del CeMAV, María Mac Lean, quien además destacó el compromiso y el trabajo que realizan a diario los empleados. La nueva oficina está ubicada en Castelli 333 y se encuentra abierta al público de lunes a viernes de 8 a 14. En tanto que el presidente del HCD, Sergio Roses, expresó su alegría "por ver cómo lo que se prometió se va cumpliendo". Y agregó: "Es un camino largo pero los progresos se van viendo. El año pasado sumamos canales de comunicación a través de las redes sociales y ahora su incorporamos un espacio físico que permite ampliar los mecanismos de participación de los vecinos". Por último, señaló que este centro "facilita a los funcionarios y a todo el aparato municipal conocer cuáles son los problemas que los vecinos plantean porque permite clasificar los reclamos por tema y lugar de la ciudad para procurar en un tiempo razonable mecanismos de respuestas". "Es un camino largo que se inició, que se está reforzando y esperemos que alcanzada la madurez esté a la altura de los mejores sistemas de respuestas al vecino que tenemos en el país", concluyó Roses.

Abella aseguró que la apertura de este centro “forma parte de un proceso de centralización para que al vecino le sea más fácil realizar un trámite y no pierda tiempo".





El Intendente realizó el tradicional corte de cinta junto a la secretaria de Modernización.





El Centro Municipal de Atención al Vecino funcionará de lunes a viernes de 8 a 14.





La oficina está ubicada en Castelli 333.



