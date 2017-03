La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/mar/2017 Mañana visita Campana el Procurador Conte Grand, de la Provincia







Entre otras cuestiones, el funcionario aseguró que a mediados de año entrará en funciones la "Policía Judicial" conformada por civiles "no contaminados por la acción de la policía de seguridad". Según el artículo de la periodista María José Lucesole publicado ayer en La Nación, "desde mediados de año estará funcionando una policía judicial, un órgano de civiles especializados en tareas de investigación no contaminados por la acción de la policía de seguridad". La afirmación corresponde al flamante Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand quien, el último martes, presentó La Plata los lineamientos de su plan de trabajo para el 2017 durante una reunión a la que acudieron fiscales, defensores y asesores de la Provincia. "El Ministerio Público es el responsable primario de la seguridad", señaló Conte Grand a La Nación y agregó: "Vamos ahora a ocuparnos centralmente de todo lo que debamos hacer para generar las condiciones de seguridad de la sociedad", a la vez que consideró: "Si no damos la batalla contra la droga ahora, no tenemos viabilidad". Según pudo saberse, este viernes la Fiscal General del Departamento Judicial Zárate – Campana, Liliana Maero, recibirá la visita de Ponte Grand, quien en la reunión de La Plata dijo que exigirá plazos más cortos en la instrucción de casos y una actitud proactiva de los fiscales, que "hoy tienen una actividad pasiva o dejan las investigaciones en manos de la policía de seguridad". "Un año difícil" En diciembre último, durante una entrevista concedida al programa La Agenda de FM Futuro, la Fiscal General Dra. Liliana Maero realizó un balance anual del trabajo y los desafíos encarados por la delegación del Ministerio Público Fiscal que encabeza. "Fue un año difícil para todos. Hemos tenido a nivel local algunas bajas en el Ministerio Público que por supuesto resiente el trabajo del resto de los fiscales. Fiscales que se han jubilado, otros que han renunciado para dedicarse a la profesión libre, y algunos que lamentablemente todavía están suspendidos", comentó Maero sobre el 2016. "Eso genera un problema serio en el resto, porque tiene que redoblar esfuerzos para seguir adelante y brindarle a la comunidad de Campana lo que merece: una buena investigación penal por parte nuestra", aseguró. Consultada por las críticas que recibe el accionar de los fiscales, Maero dijo que "sirven para poder mejorar". Y en particular, sobre la embestida municipal liderada por el intendente Abella en septiembre pasado, Maero aseveró que no la tomó como "presión". "Simplemente lo tomó como gente que piensa distinto, que discrepa con nuestra forma de trabajar y de pensar. Lo acepto y los respeto. Y en función de esas críticas hacemos un balance interior hacia adentro del Ministerio Público y para mejorar lo que haya que mejorar. Siempre pensando en el beneficio de la ciudadanía", aseveró la funcionaria del Ministerio Público.

Ponte Grand juró en diciembre pasado, reemplazando a María del Carmen Falbo, quien habría renunciado para evitar un juicio político. ¿Vientos de cambio? El ex secretario Legal y Técnico de María Eugenia Vidal y ex procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julio Ponte Grand reemplazó a María del Carmen Falbo quien renunció a su cargo en noviembre pasado, supuestamente para evitar un juicio político. Según declaraciones periodísticas de febrero pasado, el nuevo procurador exigirá a los 4000 fiscales, defensores, asesores, curadores y secretarios del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires que presenten una declaración jurada anual, la que será pública. Además, buscará dinamizar la oficina de Control Interno, donde actualmente se tramitan unos 697 sumarios abiertos en las fiscalías y defensorías generales de los 18 departamentos judiciales de la provincia, además de unos 28 sumarios administrativos, 81 informaciones sumarias y 60 denuncias.

