Puerto Nuevo sufrió una injusta derrota

RESULTADOS 16ª FECHA: Yupanqui 2-1 Central Ballester; Argentino de Rosario 1-1 Muñiz; Deportivo Paraguayo 0-4 Victoriano Arenas; Leandro N. Alem 0-0 Juventud Unida; Lugano 2-2 Atlas; Ituzaingó 1-0 Puerto Nuevo; Centro Español 2-2 Liniers; y Claypole 2-2 Lamadrid. PRÓXIMA FECHA: El sábado a las 17 horas jugarán Liniers vs Claypole. Mientras que el martes desde las 16 lo hará: Puerto Nuevo vs Centro Español; Juventud Unida vs Ituzaingó; Atlas vs Leandro N. Alem; Central Ballester vs Argentino de Rosario. Finalmente, el miércoles desde las 16 se enfrentarán: Victoriano Arenas vs Lamadrid; Muñiz vs Lugano; y Deportivo Paraguayo vs Yupanqui. SILVERO, DESDE AFUERA La tarde comenzó con el pie izquierdo para el equipo de nuestra ciudad: es que el entrenador Norberto Silvero se enteró al arribar al estadio Carlos Sacaan que su carnet de Director Técnico estaba vencido y que por ello no podría ingresar al campo de juego para seguir desde allí el encuentro. Por eso debió seguir las acciones desde afuera.