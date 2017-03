Diego sigue en pie y cada vez más cerca del alta

Hace apenas un mes dábamos la noticia: tras varios meses en lista de espera, el campanense Diego Sfardini recibió un nuevo corazón y fue trasplantado con éxito. Ayer agradeció públicamente al equipo médico que intervino en la operación.

"De Corazón". Así se llama el muro de Facebook que se creó "para promover, fomentar, concientizar y agradecer la donación de órganos" y donde esta semana se dio a conocer que el campannense Diego Sfardini (32) se encuentra sin drenajes, y evolucionando favorablemente.

Diego sufre de problemas coronarios desde muy joven y desde mayo del año pasado estaba en Lista de Espera para recibir un nuevo corazón. Padre de un hijo de un año y ocho meses, estuvo internado cerca de cinco meses en el Hospital Argerich y ahora permanece internado en el Hospital Italiano.

Diego, ayer hizo un emotivo posteo agradeciendo al cuerpo médico que lo atendió quirúrgicamente, liderado por el Dr. Ricardo Marinchino: "Con el genio, el maestro, el artesano. Yo, mi familia y toda la gente que me conoce te vamos a estar eternamente agradecidos a vos y a todo tu equipo por darle marcha a mi nueva vida, a la oportunidad de ver crecer a mi hijo, de estar con mi mujer de soñar juntos, viajar o simplemente caminar de la mano los tres, de seguir compartiendo momentos con mi viejo mi hermano, mis familiares, de seguir guardando anécdotas y recuerdos con amigos y gente que me quiere. Y gente que quiero conocer personalmente. Y millones de cosas más que ahora puedo programar y hacer. Este mundo necesitaría menos políticos y más gente como vos Ricardo Marinchino, nunca dejes de hacer tu magia, porque tu magia da esperanza, sueños y vida. Vos junto a César Belziti y Rodolfo Pizarro son tres personas maravillosas de las cuales me voy a acordar siempre y brindar cada año nuevo de vida. Gracias por tanto. Por muchos más profesionales como ustedes!!!!".

Donar vida

El trasplante de órganos es una práctica habitual en el Sistema de Salud argentino: en 2016 cada 5 horas un paciente accedió a un trasplante de órganos según la página oficial del INCUCAI. En total, 1.694 pacientes recibieron un trasplante de órganos en 2016. De esa cifra, 1.273 se realizaron con órganos provenientes de donantes fallecidos y 421 de donantes vivos. La tasa de trasplante PMH de Argentina en 2016 fue de 38,86 por millón de habitantes.

Cualquier persona puede expresar tu voluntad sobre la donación de órganos a través de los siguientes canales: registrándote a través de la web del INCUCAI; llamando a la línea telefónica gratuita del INCUCAI (0800 555 4628); asentándolo en el momento de tramitar el nuevo Documento Nacional de Identidad; o firmando un acta de expresión de voluntad.