Así como no hay mentiras piadosas, tampoco existen las envidias sanas. Cuando la alegría no es verdadera y la media sonrisa de la Gioconda viene seguida de la frase "te envidio sanamente", empiezo a rezar. El que nos quiere de verdad no alimenta tales sentimientos ni profiere ésas palabras. Viaja con uno en la valija, es como si el premio que recibimos fuera también mérito suyo, Le alegra nuestra felicidad y se conduele con lo malo que nos sucede.

Una vez vino a pedirme consejos una artista famosa, de larga trayectoria. Me sorprendió su inseguridad, bajo el manto de una gran seductora Luego de las presentaciones del caso y de desplegar sus encantos, dijo con textuales palabras "siento que todo lo mejor le pasa al otro. Trabajo duramente para el reconocimiento y el resultado, el amor o los honores caen a mi lado . Los arrebata otro". Pensé mucho antes de contestarle. Hay palabras que van a la mente y otras que van al corazón. Yo necesitaba ésas, las que provienen de la enciclopedia del Cielo. Hablamos de teatro, del talento argentino y del poder de la palabra. Antes de irse, volvió a preguntarme. - Sólo una cosa no me quedó clara...¿Por qué la dicha que construyo termina en manos ajenas? Mirándola a los ojos me atreví a contestar: Porque no existe lo ajeno. Cuando pueda alegrarse de corazón con lo que pasa a su semejante, usted será la próxima en la lista. Y así fue. Ése año le llovieron los homenajes.