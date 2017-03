La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/mar/2017 La Concejal Calle y La Cámpora Campana acompañaron a los trabajadores en la movilización del martes





En su edición de ayer, en la nota titulada "Campana aportó cientos de trabajadores a la multitudinaria marcha gremial en Buenos Aires", La Auténtica Defensa cometió un error en lo referido a las actividades previstas por La Cámpora Campana. El acompañamiento a los hijos de Cristina Kirchner en su citación a los Tribunales de Comodoro Py y, posteriormente, a los docentes en protesta frente al Ministerio de Educación, se realizó el día lunes y no el martes. "La verdad es que hoy seguramente va a ser un día muy importante, en realidad esta semana es muy importante. (En) La moviliziación de ayer (por el lunes), nosotros particularmente por la mañana temprano (estuvimos) acompañando a Máximo y a Florencia en esto que nosotros entendemos que es una fuerte persecución judicial contra todos los que formaron parte del gobierno de Nestor y Cristina y contra la familia de Cristina en particular. Y después nos dirigimos hacia el Palacio Pizzurno a acompañar a los docentes", fue lo que comentó la concejal Soledad Calle sobre la actividad realizada el lunes. El martes, tal como expresó a continuación, La Cámpora se movilizó para estar "junto a los trabajadores". Y al respecto detalló: "La mayoría de nuestros compañeros trabajadores y agremiados se movilizan con sus propios sindicatos, y los demás, los que quizás algunos por no tener trabajo, otros por ser profesionales independientes y demás, no se encuadran en ningun gremio, también nos movilizamos a acompañar este reclamo del conjunto de los trabajadores argentinos". EL DESCARGO DE CALLE EN FACEBOOK A continuación, también compartimos el descargo de Soledad Calle publicado ayer en su Facebook personal: Desmiento a La Auténtica Defensa, que en su nota sobre la movilización de ayer, manifiesta que mis compañeros y yo partimos de la Plaza Eduardo Costa a un lugar distinto que los compañeros trabajadores. Según LAD, en vez de ir a la movilización por paritarias libres y en reclamo de un cambio de política economía para que el gobierno deje de destruir la industria nacional, los puestos de trabajo y el poder adquisitivo de los trabajadores, preferimos acompañar a Máximo y Florencia a Comodoro Py. Es raro, ya que les di una nota junto a Canal 15 donde exprese mi mirada sobre las movilizadas jornadas del 6, 7 y 8 de marzo. La Cámpora Campana y yo como parte de la misma estuvimos en la marcha junto a los trabajadores, y tal como lo expresé en la nota que le di al medio, nuestros compañeros agremiados marcharon con sus sindicatos y más de 50 compañeros, que por ser profesionales, independientes o desocupados, marchamos en la columna de nuestra propia organización. El día 6 de marzo, Máximo y Florencia Kirchner se presentaron en Comodoro Py a la misma hora que yo me presentaba ante la Fiscal Amoretti, para prestar declaración testimonial en la denuncia que presentó Sergio Roses para victimizarse de los vergonzosos sucesos de la sesión donde se trató el presupuesto y un grupo de personas afines al gobierno impidió el acceso de los vecinos que reclamaban por la calidad, la prestación de servicio y la tarifa del agua en Campana. Luego me sumé a la marcha de los docentes, porque ejerzo la docencia y porque apoyo la lucha de los maestros, en el Palacio Pizzurno. El día 7 de marzo, marché junto a miles de compañeros en la movilización del trabajo. Y aunque Daer, que pidió no politizar la protesta nos elija como tantos otros de chivo expiatorio de su propia sinverguenza, estuvimos muy lejos del palco, encolumnados en una calle paralela, ya que la inmensidad de la movilización hasta ahí nos permitió llegar. Hoy 8 de marzo (por ayer), marcharemos junto a miles de mujeres exigiendo políticas públicas que garanticen nuestra libertad, igualdad, protección y justicia. También salud, trabajo y respeto por nuestra dignidad. Por nuestra vida. Porque cada 18 hs matan a una mujer en Argentina. Que nadie se confunda ni confunda. Siempre vamos a estar junto a las trabajadoras y los trabajadores. ACLARACIÓN DE LAD De ninguna manera hubo de parte de nuestro medio mala intención ni espíritu de dejar mal parado al sector político que representa a la edil.

La Concejal Calle y La Cámpora Campana acompañaron a los trabajadores en la movilización del martes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: