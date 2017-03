El Gobierno provincial presentará su propuesta hoy a las 15, cuando se reuna la mesa paritaria. Ayer se cumplió el cuarto día de paro y hoy los maestros deberían volver a las aulas. En nuestra ciudad habrá asambleas en los diferentes gremios a la espera de la oferta oficial. El Gobierno bonaerense confía en que este viernes los maestros retomarán las clases mientras prepara una "propuesta superadora" para presentar en una nueva reunión de la Comisión Técnica Salarial convocada para hoy a las 15:00, con el fin de retomar la dura paritaria provincial. Fuentes de los ministerios que participan de la negociación confiaron a Noticias Argentinas que cada uno de los puntos objetados en las sucesivas reuniones fueron "sometidos a revisión" y se hace una "nueva propuesta", que finalmente termina siendo en términos generales una "propuesta superadora". Si bien finalmente tendrán el esperado comienzo con normalidad del 100% de los establecimientos, los cuatro días de paro también sirvieron para mostrar diferencia entre el gobierno y los sindicatos respecto del nivel de adhesión de las medidas de fuerza. El gobierno bonaerense estima que la adhesión al paro este jueves "decayó" respecto de los primeros días. Según fuentes oficiales, el paro de 92 horas tuvo un 30% de escuelas donde no hubo actividad, mientras que en 40% de los establecimientos educativos la actividad fue normal. Hay además en este cálculo un 30% de escuelas donde el acatamiento fue dispar. Los gremios, por su parte, hablan de una adhesión en términos generales superior al 80%. Este viernes, en el Ministerio de Economía, el titular de esa cartera, Hernán Lacunza, acompañado del Alejando Finocchiaro, Director General de Cultura y Educación, y el ministro de Trabajo Marcelo Villegas, prevén sentarse frente a los dirigentes de los diferentes gremios en una nueva reunión de la Comisión Técnica Salarial. Confían en que estarán los seis gremios agrupados en el flamante Frente de Unidad Gremial Bonaerense: AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA y UDOCBA. LA ESPERA EN CAMPANA Los sindicatos docentes de nuestra ciudad desplegarán este viernes diversas asambleas a la espera de la propuesta salarial que Provincia presente en la mesa paritaria cerca de las 15 horas. Aunque no es una jornada de paro, SUTEBA, FEB y UDOCBA continuan en estado de asamblea permanente, y organizarán reuniones en las sedes gremiales por la mañana y por la tarde, esperando poder discutir la oferta salarial que lleve el Gobierno de Maria Eugenia Vidal ante el Frente Gremial convocado a La Plata. "Si se baja un oferta es porque tiene una consistencia respecto a lo que estamos pidiendo", señaló Juanita Fornarini, secretaria general de FEB Campana, ayer en diálogo con Canal 15. Su sindicato mantendra asambleas "de caracter obligatorio" a las 9, 14 y 17. Hacia esta última esperan "tener novedades" de lo que sucedió en la mesa paritaria. Fornarini indicó que los docentes quieren "recibir una oferta acorde" a sus "necesidades" y que esta vez Provincia se comprometa a cumplir "todo lo pautado". En línea, Sonia Rafael, titular del SUTEBA local, cuestionó que Provincia no haya cumplido con la clausula gatillo pautada en las paritarias del año pasado y que fue una de las condiciones para que las clases arrancaran en término. "El año pasado comenzamos las clases porque se respetaron las paritarias nacionales y provinciales, y porque estaba la clausula gatillo. Sin embargo, venimos pidiendo la repartura de paritarias desde agosto y no nos han llamado", aseguró. "Está en manos del Gobierno resolver el conflicto", remarcó Rafael, quien ante la consulta de este medio, admitió que "no" son optimistas respecto al acuerdo que quiera cerrar Vidal. SUTEBA llevará a cabo asambleas en conjunto con UDOCBA a las 10 y a las 13. Allí se decidirá también la realización de acciones en vía pública, como la distribución de panfletos difundiendo la lucha docente.

