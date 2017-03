P U B L I C



Se enfrentan esta noche, desde las 21.30, en uno de los cuatro repechajes del Provincial. El ganador se meterá entre los ocho mejores. Sin margen de error. A todo o nada. Así se jugará esta noche el partido en el que Ciudad de Campana recibirá a Ciudad de Saladillo por el repechaje del Torneo Provincial de Clubes. Será desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. El ganador avanzará a los Cuartos de Final. Y el perdedor quedará eliminado del certamen. El Tricolor terminó en la 5ª posición de la Tabla General y por eso cuenta con la ventaja de localía para definir este repechaje ante el elenco de Saladillo, que quedó 12º en las posiciones (fue el último de los clasificados al repechaje). Y tener la localía es una situación nada despreciable para el CCC, por lo que significa en sí y por los antecedentes de uno y otro conjunto. Es que los dirigidos por Esteban Sánchez suman nueve victorias consecutivas jugando en Chiclana 209 (sólo perdieron en el debut ante Atenas de La Plata), mientras que Ciudad de Saladillo sólo ganó dos de sus diez partidos disputados como visitante. Otro ítem destacado en el análisis previo del juego es la forma en la que reparten el goleo. Mientras el CCC cuenta con diferentes alternativas para anotar (su goleador, Francisco Santini, promedia apenas 13,5 puntos), su rival de esta noche depende más de los aportes individuales de Nahuel Del Valle (máximo anotador del certamen) y Andrés Rolandelli (quien se incorporó en la segunda fase). Los otros tres cruces que tendrá este repechaje serán Gimnasia de Pergamino (6º) vs Atenas de La Plata (11º); Independiente de Zárate (7º) vs El Fortín de Olavarría (10º) y Unión y Progreso de Tandil (8º) vs Regatas de San Nicolás (9º). En tanto, Presidente Derqui (1º), Independiente de Tandil (2º), Somisa de San Nicolás (3º) y Racing de Olavarría (4º) evitaron el repechaje y ahora esperan por los ganadores de estos cuatro duelos para completar el cuadro de Cuartos de Final. A diferencia del repechaje (partido único), en esa instancia ya se jugarán series al mejor de tres partidos (con ventaja en la definición para el mejor clasificado) y los cuatro vencedores disputarán un Final Four en el gimnasio del equipo mejor ubicado de la Tabla General. Allí, entonces, se definirá el ascenso al Torneo Federal (ex Liga B).

MATÍAS NIETO FUE FIGURA EN LAS ÚLTIMAS DOS VICTORIAS DEL TRICOLOR.





MATÍAS NIETO FUE EL GOLEADOR DEL CCC EN LAS ÚLTIMAS DOS PRESENTACIONES. Corvalán: "Nos veo en el Final Four" El pivot de Ciudad de Campana, Mauro Corvalán, se mostró con confianza respecto a las posibilidades del equipo en estos Playoffs del Torneo Provincial de Clubes. "Jugando unidos, como lo hicimos contra Regatas, nos veo en el Final Four", aseguró tras el triunfo contra el elenco nicoleño. El interno señaló que "es buenísimo" que el Tricolor haya podido asegurar la localía para este repechaje frente a Ciudad de Saladillo, al tiempo que remarcó que el plantel está "muy contento" por "el rendimiento" mostrado en la segunda rueda de la segunda fase, cuando derrotó consecutivamente a Presidente Derqui, Juventud de Cañuelas y Regatas. "Somos un equipo con muchos extremos: a veces estamos en la misma sintonía, pero a veces nos ponemos a luchar contra nosotros, y quedamos con un juego muy desequilibrado en ataque y con falencia en la defensa. Nuestro juego es colectivo. Cuando empezamos a revertir la pelota, a hacer buenos pases, a no regalarla y a cuidarla, somos otro equipo. Ése es el negocio para nosotros", explicó Corvalán, una de las figuras del CCC.

Corvalán: "Nos veo en el Final Four"

Básquet:

El CCC recibe a Ciudad de Saladillo por un lugar en los Cuartos de Final

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: