En ocho meses se piensa habilitar el estadio de Fénix en Exaltación de la Cruz

El anuncio fue hecho por Oscar Spinetta, representante del club. Tras completar la primera etapa se pediría la habilitación a AFA. Ayer por la tarde se realizó uno de los primeros entrenamientos de los chicos de Capilla del Señor que se están sumando a los equipos juneniles del club Fénix, y que practican en el Camping El Veredón. La actividad fue conducida por el nuevo entrenador del club, Santiago Davio, jugador profesional de Argentino de Merlo y flamante incorporación de Fénix en el manejo de sus equipos en Exaltación de la Cruz. Observando el entrenamiento estaba Oscar Spinetta, miembro de la Comisión Directiva de Fénix y quien pilotea las gestiones de desembarco del club en Exaltación de la Cruz. Sin dejar de mirar los movimientos de los chicos, algunos con muy buen pie, Spinetta hizo un repaso por la situación. "En una semana vamos a cerrar la compra de un terreno donde vamos a construir nuestro estadio en Exaltación de la Cruz, que en una primera etapa estará construido en 8 meses. Cuando tengamos la cancha y una tribuna ya podremos pedir la habilitación de AFA para que todos nuestros equipos jueguen oficialmente aquí, incluyendo la primera división" reveló entusiamado Spinetta. El dirigente también dijo que la compra del terreno se efectivizará con el dinero de la venta de la sede del club en el barrio porteño de Colegiales, que ya está acordada y en estos días se termina de escriturar. Luego, "el municipio seguramente nos dará una mano con el movimiento de suelo en el lugar, para luego empezar a construir". Spinetta hizo especial hincapié en demostrar que la llegada de Fénix a Exaltación es real y se verifica objetivamente en los hechos. "Ya tenemos chicos de aquí entrenando. El entrenador, Santiago Davio también es de aquí, y lo mismo sucede con el preparador físico, el profesor Franco Buchanan. Los dos son gente muy querida de Capilla del Señor y con una larga trayectoria en el deporte local, por eso para nosotros es un orgullo que se hallan sumado a nuestro proyecto." Para los chicos, dijo Spinetta, es muy importante entrenar con un jugador profesional, porque tienen un modelo muy bueno a seguir, y los motiva mucho su presencia. Santiago tiene muy buena relación con ellos, y ha generado un clima alegre y divertido de trabajo donde todos aprenden y crecen. Con los chicos se está haciendo futbol formativo. De a poco los chicos que estén en condiciones de incorporarse a los equipos de divisiones inferiores de Fénix lo van a ir haciendo. Actualmente esos equipos trabajan en un predio en Bella Vista, explicó el dirigente. Con respecto a la actividad que ya está en marcha, los chicos están entrenando en el Camping El Veredón y desde la semana que viene cuando ya hayan iniciado las clases del secundario van a entrenar miércoles y viernes desde las 18,30. También se va a trabajar en la cancha municipal según un cronograma que se está definiendo. Capítulo aparte para la repercusión que Spinetta percibe en la gente de Capiila. "La acogida de la gente al proyecto de llegada de Fénix es fantástica. Hace un tiempo cuando anunciamos que veníamos nadie nos creía mucho, pero ahora me para por la calle gente que no conozco y me preguntan como va el tema. Todo el mundo está pendiente de esto y hay mucha expectativa. Es que la llegada de un club que juega en Primera B es un acontecimiento importante." Vislumbrando el futuro, Oscar Spinetta reveló que "para que la gente vea que el proyecto va en serio y que además queremos integrarnos a la comunidad, anunciamos que el proyecto de Fénix es construir bajo las tribunas del estadio una sala de primeros auxilios, después un jardín de infantes y luego un colegio. Venimos a aportar a la comunidad y a crecer juntos. Nuestro proyecto es serio y a largo plazo y estamos trabajando muy duro para eso." Terminado el entrenamiento de los chicos, Santiago Davio se mostró muy entusiasmado con que "un club tan prestigioso como Fénix se instale en nuestro pueblo. "Eso genera mucha expectativa, se suman chicos todo el tiempo, y todo crece mucho. La gente empieza a comentar, se van sumando gente, y tenemos mucha expectativa con que dentro de poco el club funcionará de forma completa acá, cuando esté listo el estadio. La gente en la calle me para y me pregunta si todo es verdad, porque es increible que un club tan importante venga a Capilla. Y todo es verdad, estamos muy contentos", agregó.

En ocho meses se piensa habilitar el estadio de Fénix en Exaltación de la Cruz

