Luego de una prolongada pretemporada, el Violeta realizará hoy su último entrenamiento de cara a su primera presentación oficial del año. Tras 64 días de pretemporada, el plantel de Villa Dálmine entrenará hoy sabiendo que, finalmente, mañana reanudará el campeonato del Nacional B. Por eso, no será una práctica más la que conduzca Facundo Argüello, que se estrenará como Director Técnico frente a Santamarina de Tandil luego de asumir el cargo que dejó Walter Marchesi a finales del año pasado. El entrenador Violeta tendrá que confirmar los 18 convocados para este encuentro y, sobre todo, a los 11 jugadores que arrancarán el cotejo desde el primer minuto. En ese sentido, durante los amistosos de pretemporada ha dado muestras muy claras respecto a lo que busca su equipo y el dibujo táctico que piensa, al menos, para el reinicio del campeonato. Línea por línea, en el arco parece correr con ventaja Fernando Otarola por Sebastián Blázquez, quienes alternaron minutos en los ensayos previos. En la defensa todo asoma con mayor claridad: Juan Alsina será el lateral derecho; Ariel Coronel y Rubén Zamponi, los marcadores centrales; y Lautaro Fórmica el lateral por izquierda. La duda está en la condición física del "Laucha", quien arrastra una sobrecarga muscular. Si no llega para mañana, Jorge Demaio o Luciano Recalde serían sus alternativas. Luego, Argüello divide el mediocampo en el "doble 5" defensivo y los tres volantes de características ofensivas. Para la contención ha trabajado principalmente con Horacio Falcón y Fabrizio Palma, dado que Federico Recalde debió atravesar un proceso de rehabilitación de un desgarro durante los amistosos. En tanto, dos de los tres mediocampistas de ataque serían Pablo Ruiz y Lucas Favalli, mientras que el tercero podría ser el juvenil Juan Manuel Mazzocchi o el refuerzo Pablo Burzio (otro que arrastraba una molestia muscular y se perdió los primeros entrenamientos de esta semana). Finalmente, como referencia ofensiva ha jugado siempre Leonardo Carboni, quien postergaría en la formación titular a Ezequiel Cérica. El encuentro ante Santamarina de Tandil se disputará mañana sábado desde las 17 horas en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Luis Álvarez.

LAUTARO FÓRMICA ARRASTRABA UNA SOBRECARGA MUSCULAR, AUNQUE LLEGARÍA EN CONDICIONES PARA OCUPAR EL LATERAL IZQUIERDO. HOY SE REANUDA EL NACIONAL B Tras solucionarse los diferentes conflictos, el campeonato del Nacional B se reanudará hoy con seis encuentros, destacándose el partido entre Chacarita (3º en la tabla) y Nueva Chicago, que tendrá el estreno de Sergio Rondina como Director Técnico. El programa completo de la fecha es: VIERNES 17.00 horas: Brown (A) vs Boca Unidos / Árbitro: Sergio Testa 17.05 horas: Chacarita vs Nueva Chicago (TV) / Ariel Suárez 21.00 horas: Douglas Haig vs Flandria / Pablo Díaz 21.00 horas: Crucero del Norte vs Los Andes / Guillermo González 21.05 horas: Instituto vs Argentinos (TV) / Ramiro López 21.30 horas: San Martín (T) vs Gimnasia (J) / Pablo Dóvalo SÁBADO 17.00 horas: Villa Dálmine vs Santamarina (TV) / Luis Álvarez 17.00 horas: Guillermo Brown (PM) vs Central Córdoba (SdE) / Mario Ejarque 17.00 horas: Atlético Paraná vs Independiente Rivadavia / Pedro Argañaraz 19.05 horas: All Boys vs Almagro (TV) / Pablo Echavarría 20.00 horas: Estudiantes (SL) vs Juventud Unida (G) / Diego Ceballos. Posteriormente, entre martes y miércoles de la semana próxima se jugará la séptima fecha del campeonato, que había sido postergada en su momento por el "parate" que decidieron los clubes del Nacional B ante la falta de recursos para afrontar el torneo. De esta manera, el miércoles a las 20 horas, Villa Dálmine estará recibiendo a Chacarita.

Nacional B:

Villa Dálmine cierra su preparación para recibir mañana a Santamarina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: