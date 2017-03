La lucha por el poder tuvo su primera batalla; hay dolidos pero no vencidos

Julio N. Carreras

En esta semana, se dieron una serie de acontecimientos políticos que obligaron al gobierno a tomar ciertas decisiones que van a afectar definitivamente su estrategia para encarar las próximas elecciones legislativas. El tema de los docentes, cuyos dirigentes, más allá de pelear por un mejoramiento en sus haberes, se preocupan más en su propia posición política futura, volviendo a verse que nuevamente la masa trabajadora es víctima de un pequeño grupo sindical politizado. La movilización y marcha de la CGT y las dos CTA, demostraron en definitiva que todos tenían capacidad de convocatoria, pero también con los incidentes producidos entre distintas fracciones demuestran que "de unión ni hablemos". El apoyo de las organizaciones sociales y políticas extrema izquierda, que siempre están donde hay ruido, tampoco garantiza nada. De ciertas fuentes oficiosas y columnistas de primer nivel surge un análisis que hace vislumbrar un reacomodamiento posicional de los máximos dirigentes de Cambiemos viendo la necesidad de generar nuevos acuerdos con un desaliñado peronismo opositor y con los grupos menos radicales integrantes del Frente para la Victoria. Es necesario reconocer, que en los últimos tiempos la imagen presidencial ha sufrido graves deterioros en su plataforma de sustentación, lo que prácticamente obliga a tomar decisiones que probablemente muchos no compartan, pero las ven como única salida para una victoria electoral este año, que ya de por sí es difícil, hasta históricamente, dado que el liderazgo político no nace con tener un puesto en el gobierno de turno, sino con años de trabajo para la comunidad, demostrando voluntad de servicio e involucrándose en los problemas comunitarios, cosa que le falta a la mayoría de los actuales funcionarios y dirigentes. "Echo, cosí e come fa l´more" diría un amigo, inmigrante italiano, cuando estaba de acuerdo con algo. Y, como no se puede cambiar de caballo en la mitad del río, hay que "acompañar aunque duela", porque es preferible el dolor a morir en la patriada. Julio N. Carreras / jnc44214@gmail.com

La lucha por el poder tuvo su primera batalla; hay dolidos pero no vencidos

Por Julio N. Carreras

