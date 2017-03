Junto a los defensores del Pueblo de Pilar y de la provincia de Buenos Aires, presentarán un recurso de amparo. También apoyaron la lucha de los vecinos de Los Cardales y Campana contra el peaje en Ruta 6. En la mañana de ayer un grupo de vecinos firmaron una presentación judicial preparada por la Defensoría del pueblo de Pilar para ser presentada ante el Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires y de esa forma judicializar el reclamo contra el peaje Larena, en la ruta 8. La presentación judicial fue acordada días atrás por los vecinos en una reunión de la que también participaron representantes de la Unión de Usuarios Viales (UDUV), y ambos defensores del pueblo, de Pilar y Buenos Aires. Allí se acordó iniciar acciones judiciales tendientes a conseguir un amparo a favor de los vecinos para detener los atropellos cometidos por la empresa concesionaria de la ruta 8, Corredor Central. El recurso de amparo a presentar intenta conseguir la exención de pago en tanto no se construya la colectora, el cese de todo reclamo de deuda por parte de Corredor Central, el cese de cualquier intimidación vía carta documento, y la obtención de una tarifa diferencial para vecinos una vez que la colectora se realice. Según declararon miembros de la comisión de vecinos presentes en las reuniones y firmantes de la presentación judicial, "esto es un paso más en la lucha sin pausa de los vecinos por defender nuestros derechos contra el atropello empresario y la desprotección por parte del estado. Cada paso que se avanzó en esta lucha fue conseguido gracias a la organización y la movilización de los vecinos. Reuniéndonos, reclamando, aportando, mostrando nuestra fuerza en la ruta, hemos logrado mucho, pero todavía falta mucho todavía. Seguiremos organizados hasta conseguir lo que por derecho constitucional nos corresponde: inmediata construcción de una colectora rápida y exención de pago del peaje". Además, los vecinos volvieron a expresar su repudio por el avance de la construcción de las cabinas de peaje en la ruta 6, tanto en Los Cardales como en Campana, y espresaron su preocupación por la creación de un nuevo peaje en la zona, que practicamente dejará rodeados a muchos vecinos que no podrán salir de sus casas sin tener que pagar un peaje. En ese sentido instaron a las comunidades afectadas a organizarse y movilizarse en defensa de sus derechos, "ya que si los vecinos no nos defendemos a nosotros mismos nadie lo va a hacer por nosotros".

Una de las marchas en el peaje Larena en ruta 8.



Exaltación de la Cruz:

Vecinos judicializan el reclamo por el peaje de Ruta 8

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: