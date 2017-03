El pivot de Ciudad de Campana, Mauro Corvalán, se mostró con confianza respecto a las posibilidades del equipo en estos Playoffs del Torneo Provincial de Clubes. "Jugando unidos, como lo hicimos contra Regatas, nos veo en el Final Four", aseguró tras el triunfo contra el elenco nicoleño. El interno señaló que "es buenísimo" que el Tricolor haya podido asegurar la localía para este repechaje frente a Ciudad de Saladillo, al tiempo que remarcó que el plantel está "muy contento" por "el rendimiento" mostrado en la segunda rueda de la segunda fase, cuando derrotó consecutivamente a Presidente Derqui, Juventud de Cañuelas y Regatas. "Somos un equipo con muchos extremos: a veces estamos en la misma sintonía, pero a veces nos ponemos a luchar contra nosotros, y quedamos con un juego muy desequilibrado en ataque y con falencia en la defensa. Nuestro juego es colectivo. Cuando empezamos a revertir la pelota, a hacer buenos pases, a no regalarla y a cuidarla, somos otro equipo. Ése es el negocio para nosotros", explicó Corvalán, una de las figuras del CCC.

Corvalán: "Nos veo en el Final Four"



Básquet CCC:

Corvalán, ”nos veo en el Final Four”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: