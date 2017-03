Tras solucionarse los diferentes conflictos, el campeonato del Nacional B se reanudará hoy con seis encuentros, destacándose el partido entre Chacarita (3º en la tabla) y Nueva Chicago, que tendrá el estreno de Sergio Rondina como Director Técnico. El programa completo de la fecha es: VIERNES 17.00 horas: Brown (A) vs Boca Unidos / Árbitro: Sergio Testa 17.05 horas: Chacarita vs Nueva Chicago (TV) / Ariel Suárez 21.00 horas: Douglas Haig vs Flandria / Pablo Díaz 21.00 horas: Crucero del Norte vs Los Andes / Guillermo González 21.05 horas: Instituto vs Argentinos (TV) / Ramiro López 21.30 horas: San Martín (T) vs Gimnasia (J) / Pablo Dóvalo SÁBADO 17.00 horas: Villa Dálmine vs Santamarina (TV) / Luis Álvarez 17.00 horas: Guillermo Brown (PM) vs Central Córdoba (SdE) / Mario Ejarque 17.00 horas: Atlético Paraná vs Independiente Rivadavia / Pedro Argañaraz 19.05 horas: All Boys vs Almagro (TV) / Pablo Echavarría 20.00 horas: Estudiantes (SL) vs Juventud Unida (G) / Diego Ceballos. Posteriormente, entre martes y miércoles de la semana próxima se jugará la séptima fecha del campeonato, que había sido postergada en su momento por el "parate" que decidieron los clubes del Nacional B ante la falta de recursos para afrontar el torneo. De esta manera, el miércoles a las 20 horas, Villa Dálmine estará recibiendo a Chacarita.

Hoy se reanuda el Nacional B

