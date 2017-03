Tras disputarse el repechaje y los Octavos de Final, hoy desde las 19 horas se jugarán los Cuartos de Final en busca de los cuatro mejores.

El Torneo de Futbol 7 de Verano del Club Ciudad de Campana "Copa Sunny Trofeos 2017" está ingresando en sus últimas jornadas. Y esta noche será el turno de definir a los semifinalistas del certamen. Hierros Campana, Gomería JND, LPSD, Amarula FC, Carcare CYL, Italianisimas FCA y Aranjuez lograron su pasaje a los Cuartos de Final y buscarán ahora meterse entre los cuatro mejores

La primera instancia de los playoffs fue el repechaje que disputaron los equipos ubicados del 13º al 20º lugar de la tabla general de la primera fase. Fue entonces que Tarántula superó 5-2 a El Muro FC; que Paliza Táctica eliminó a Paso a Paso tras ganarle 3-2; que Interacero derrotó 2-0 a Carnicería El Apo; y que el equipo de La Autética Defensa se despidió del torneo en definición por penales (4-3), luego de haber igualado 1-1 con Los Retunaldos en el tiempo reglamentario.

Así se completó el cuadro de Octavos de Final, instancia que se disputó el pasado lunes, con muchas definiciones por penales.

"Hierros Campana" superó 3-2 por penales luego de igualar 0-0 en los 50 minutos reglamentarios.

En tanto, Mirtha La Pantera también logró su clasificación en los penales: venció 4-3 a Carpintería Metálica Curti luego de igualar 1-1. Jorge González había marcado para Mirtha La Pantera, mientras que Francisco Albornoz para Carpintería Metálica Curti.

Otro que avanzó en los penales fue Italianísimas FCA, que derrotó 3-2 a Académicos FC en el desempate, tras igualar sin goles en el tiempo regular.

También fueron a penales Aranjuez y Pago al Toque luego de igualar 1-1 (goles de Juan Ledesma y Lucas Hereñú, respectivamente). Fue entonces que se impuso 3-2 Aranjuez.

Y en penales también festejaron Gomería JND (3-2 a Interacero) y Amarula FC (4-2 a Tarántula FC)

Finalmente, en el tiempo reglamentario sólo se clasificaron dos equipos. Uno fue LPSD, que goleó 5-1 a Paliza Táctica con goles de Nicolás Bravo (2), Facundo Rambaud, Alex Curto y Uriel Brandan (Juan Pablo Moreira convirtió para Paliza Táctica). El otro que festejó dentro de los 50 minutos reglamentarios fue Carcare CYL, que superó 1-0 a Humilde Team con gol de Matías Milla.

CUARTOS DE FINAL. Los cruces de esta noche serán: Hierros Campana vs Aranjuez (19.00 horas); Gomería JND vs Mirtha La Pantera (20.00), Amarula FC vs. Carcare CYL (21.00); y LPSD vs. Italianisimas FCA (22.00).

GOLEADORES: 1) Maximiliano Márquez (ITA), 13 goles; 2) Tomás Fumeau (JND), 12 goles; 3) Matías Marchan (PAT), 11 goles; 4) Marcos Jendrulek (AFC), Jorge González (MLP) y Juan Pablo Moreira (PAL), 9 goles.