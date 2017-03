La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/mar/2017 Docentes: Importantes movilizaciones coparon ayer el centro de la ciudad

No hubo acuerdo y el lunes habrá un nuevo paro









NOTICIA RELACIONADA: Se agrava el conflicto: sin acuerdo, el lunes pararán otra vez los docentes bonaerenses Estuvieron organizadas por Suteba y Udocba. La columna más nutrida fue la de la mañana, que recorrió la Rocca y terminó protestando frente al Palacio Municipal. Referentes gremiales destacaron el acompañamiento del resto de los vecinos. El centro de la ciudad se llenó de guardapolvos blancos cuando cientos de maestros afiliados en Suteba y Udocba salieron a manifestarse en la previa a la reunión paritaria que el Frente Gremial Docente mantendría con el Gobierno provincial a partir de las 15 horas en La Plata. La caravana matinal, que sería repetida por la tarde aunque con menos concurrencia, salió desde la sede de Suteba en Berutti 184, avanzó hacia la plaza Eduardo Costa por avenida Mitre y bajó por la Rocca. Luego los docentes se concentraron en las escalinatas de la plaza principal y trasladaron su manifestación a las puertas del Palacio Municipal, donde algunos referentes gremiales pudieron entrevistarse con el intendente Sebastián Abella, que en ese momento se encontraba en la explanada. "Docentes en lucha", "Ningún docente por debajo de la línea de pobreza" y "Por más presupuesto a la Educación", eran alguna de las consignas de los protestantes. Antes de partir, habían leído un manifiesto donde remarcaron que el inicio de las clases "es una decisión política" a cargo de los "gobernantes". Asimismo, repasaron los ofrecimientos salariales oficiales hasta ese momento: 18% en cuatro cuotas cada tres meses el 6 de febrero; y un monto no remunerativo de entre $800 y $1800 por levantar el paro, por única vez, en negro y por persona, el día 27. En el documento también criticaron la "campaña por voluntarios" que se lanzó por las redes sociales –y a la que después se plegó la gobernadora- al considerarla una "descalificación" de su formación profesional. Además cuestionaron la negativa del Gobierno de Macri de convocar a la paritaria nacional. "Es una de las primeras veces que podemos hacer una actividad en conjunto con Udocba", resaltó Lía Fernandez, de Suteba, en diálogo con la prensa. Destacó además "el acompañamiento de los vecinos de Campana". "Ante un Gobierno de ajuste, reconocen que la pelea nuestra es el inicio del resto de las paritarias", afirmó. Por su parte, Pedro Espinoza, secretario general de Udocba, señaló que todo lo sucedido en la semana alrededor del conflicto docente "sobrepasó" las expectativas del sector y que la jornada de ayer estaba pensada para asambleas en las escuelas pero que "los docentes se plantaron y dijeron ´queremos luchar´". Mientras tanto, el otro gremio con fuerte presencia local, FEB, realizó asambleas en su sede gremial de la calle Moreno a lo largo de todo el día.

Movilizaciones docentes coparon ayer el centro





DOCENTES DE NUESTRA CIUDAD, MARCHANDO AYER POR LA AV. ROCCA CON LAS CONSIGNAS QUE PROPONE EL FRENTE GREMIAL DOCENTE.





EL CENTRO DE LA CIUDAD SE LLENÓ DE GUARDAPOLVOS.





"DOCENTES LUCHANDO", RESUMÍA AYER UNO DE LOS CARTELES DE LA MARCHA. Desde Campana, los gremios tildaron de "infamia" la oferta del Gobierno Tras conocerse el ofrecimiento, los secretarios generales de Suteba, Feb y Udocba locales compartieron sus impresiones con LAD. "No se puede ni evaluar o darle un calificativo a estos $64 pesos más por año", señaló Pedro Espinoza (Udocba). "No quiero ponerle una palabra que sea muy ofensiva, pero bueno, es esa la situación", afirmó sobre la oferta formal presentada por la gestión de Vidal. Y expresó que los gremios tienen "la vocación de llegar a un acuerdo. Pero si van a seguir tomándonos el pelo con estas ofertas…". Por su parte, la titular de UDC, adherida a FEB, Juanita Fornarini, sostuvo que el Gobierno está "haciendo un juego" para "desgastar" a los docentes. "Hemos peleado años para no tener cifras en negro. Los aumentos al básico se trasladan a la antigüedad y a la jerarquía. Desconocen el funcionamiento estatutario del sueldo docente", consideró. Fornarini llamó especialmente la atención sobre esos $500 no remunerativos por única vez que ofreció provincia para paliar la pérdida de poder adquisitivo dejada por la inflación del año anterior. Al respecto, dijo que las cifras en negros constituyen un ofrecimiento al que no están "acostumbrados en la mesa de negociaciones" porque significa que "no está en el aguinaldo y que no la cobran los jubilados". "Vos imagínate el juego que estuvieron haciendo a lo largo de este día que hay un rechazo de la oferta y nos citan a una paritaria mañana. ¿Por qué no ofrecieron hoy?, cuestionó. Y remarcó que el nuevo paro del lunes es "una medida honesta y sale de las base". "(Seguiremos) discutiendo una situación laboral que merecemos y nos tenemos que poner firmes. Nos están faltando el respecto, no es un capricho", aseguró. El día lunes FEB organizará una asamblea en horas de la tarde para analizar lo que arroje el congreso gremial que se reunirá en La Plata. Por su parte, la jefa de Suteba Campana, Sonia Rafael, dijo que la oferta "es terrible, de no creer", y que el Gobierno los dejó "desconcertados" con esa actitud: "Es una infamia. Es una actitud patética. Que haya plata para el fútbol y que a los docentes nos hagan esta oferta en negro, que no la cobrarían los jubilados, es patético y triste. Nos están poniendo de rehenes a nosotros y a los chicos, porque nos quieren culpar a nosotros pero en verdad los responsables son ellos". "No abren la paritaria nacional, no respetan la ley, no se hacen cargo de las provincias más pobres. Vienen por nuestra caja de jubilación, por la estabilidad laboral, vienen contra todos los logros conseguidos después de años lucha contra todos los gobiernos", advirtió Rafael. Y, con respecto a la continuidad del accionar gremial, ironizó: "Este gobierno hizo posible lo que nosotros no pudimos: que todos los gremios estemos unidos"

Docentes: Importantes movilizaciones coparon ayer el centro de la ciudad

No hubo acuerdo y el lunes habrá un nuevo paro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: