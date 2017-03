La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/mar/2017 Se agrava el conflicto: sin acuerdo, el lunes pararán otra vez los docentes bonaerenses







NOTICIA RELACIONADA: Docentes: Importantes movilizaciones coparon ayer el centro de la ciudad El Gobierno de María Eugenia Vidal elevó la oferta del 18 al 19 por ciento, más un monto no remunerativo de 500 pesos por cargo para compensar lo perdido por la inflación del año anterior. Los gremios lo rechazaron categóricamente. Los gremios docentes bonaerenses rechazaron categóricamente la nueva oferta del Gobierno bonaerense presentada en la reunión paritaria de ayer y convocaron a un nuevo paro el lunes. En tanto, el gobierno bonaerense convocó para este sábado a las 9:00 a los gremios para realizar una mesa técnica. La oferta salarial que fue rechazada contemplaba un pago extraordinario no remunerativo de 500 pesos por cargo en compensación por la pérdida de 2016 y elevaba de 18 a 19% el ajuste para el 2017, en tres cuotas: enero (5%), abril (5%) y septiembre (9%). La propuesta mantenía la cláusula gatillo, con un piso garantizado de 19% y ofrecimiento de pago remunerativo por el primer trimestre a pagar en marzo que va desde 1.500 a 3.750 pesos dependiendo el cargo. Pero tras una breve reunión en el Ministerio de Economía y un cuarto intermedio los gremios rechazaron de plano la oferta. "Nosotros queremos recuperar el poder adquisitivo", dijo Oscar Iscar, dirigente de ATE. El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, señaló que el gobierno de María Eugenia Vidal presentó una propuesta salarial "peor que la anterior". "Hoy vienen a ofrecer un 1% más solamente, un 19%, pero la propuesta es peor porque mientras la anterior el aumento lo terminábamos de cobrar en octubre en esta propuesta se termina de cobrar en enero de 2018" explicó el representante de los docente. ADEMÁS, CTERA CONVOCÓ A UN PARO NACIONAL DE 48 HORAS El gremio docente Ctera convocó a un paro nacional de 48 horas a cumplirse miércoles y jueves en reclamo de la convocatoria a la paritaria federal y en rechazo a los "topes salariales". El mayor gremio de maestros fundamentó la medida de fuerza en el "incumplimiento del ministerio de Trabajo de convocar a la paritaria nacional docente y frente a los numerosos conflictos provinciales y los techos salariales". Ctera puntualizó que miércoles y jueves se realizarán acciones en todo el país, entre ellas actos, marchas, radios abiertas, foros educativos, abrazos en las escuelas y volanteadas. Por su parte, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) que conduce Sergio Romero pidió que el paro se extienda a cuatro días, incluyendo el martes 21 y el miércoles 22. "Ante la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y el fracaso y estancamiento de las negociaciones paritarias en la mayoría de las provincias de la República Argentina", argumentó UDA para su pedido. Expresaron que las ofertas del Gobierno respecto a los aumentos de sueldo "sostienen el salario docente por debajo de la línea de pobreza, no pudiendo asumir el trabajador necesidades mínimas e indispensables". "Responsabilizamos al gobierno nacional por la actual crisis que atraviesa la Educación", sentenciaron.

