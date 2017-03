La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/mar/2017 Básquet:

El CCC se deshizo de Ciudad de Saladillo y se metió en los Cuartos de Final del Provincial







Anoche, como local, el Tricolor se impuso 61-47 sobre Ciudad de Saladillo en el repechaje de los playoffs. Así, ya piensa en Racing de Olavarría, al que enfrentará por un lugar en el Final Four. En un repechaje que se definía en un único partido, Ciudad de Campana mostró firmeza anoche para superar a Ciudad de Saladillo y clasificarse a los Cuartos de Final del Torneo Provincial de Clubes. Imponiendo condiciones desde la defensa, el elenco dirigido por Esteban Sánchez se quedó con el triunfo sin mayores sobresaltos. Fue por 61 a 47, en un marcador que quedó corto para el Tricolor porque estuvo muy errático en una de sus principales virtudes: el lanzamiento de tres puntos. Pero el CCC no necesitó los triples en esta ocasión, porque supo dominar con su defensa (gran trabajo sobre Nahuel Del Valle, goleador del torneo) y aprovechar las ráfagas de Francisco Santini en ataque y la potencia de Cristian Rossini cargando el tablero rival. Así logró obtener 13 puntos de diferencia en el primer tiempo, cuando dejó en apenas 18 a su rival. Sin embargo, Ciudad de Saladillo despertó en el tercer período y anotó esa misma cantidad de puntos, llegando a reducir el margen a 7. Fue entonces que cuatro libres de Santini, más triples de Damián Iglesias y Ezequiel Corvalán le devolvieron la tranquilidad al CCC (pasó a ganar por 15). Y en el arranque del último cuarto, una "bomba" de Eliseo Iglesias, la sólida defensa (sólo permitió 11 puntos) y la capacidad de Santini y Rossini para llegar al aro sentenciaron el pleito. Ahora, luego de haber sido 5º en la Tabla General de la segunda fase, Ciudad de Campana se medirá en Cuartos de Final con Racing de Olavarría, que culminó en el 4º puesto y avanzó directamente a esta instancia. Se jugará una serie al mejor de tres encuentros que comenzará en Campana y que luego se mudará a Olavarría. El ganador accederá al Final Four que definirá el ascenso al Torneo Federal. FALTA UNO. Además del CCC, anoche también se clasificaron a Cuartos de Final los equipos de Independiente de Zárate (derrotó 90 a 68 a El Fortín de Olavarría) y de Regatas de San Nicolás (venció 71-65 como visitante a Unión y Progreso de Tandil). En tanto, el último cuartofinalista saldrá del choque que disputarán mañana Gimnasia de Pergamino y Atenas (LP). SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (61): Damián Iglesias (3), Francisco Santini (24), Matías Nieto (5), Ezequiel Corvalán (5) y Mauro Corvalán (6) (FI) Eliseo Iglesias (6), Guido Cadelli (0), Cristian Rossini (12) e Ignacio Novoa (0). DT: Esteban Sánchez. CIUDAD DE SALADILLO (47): Nahuel Del Valle (14), Lautaro Hansen (7), Osvaldo Debiasi (7), Emanuel Beltrán (5) y Andrés Rolandelli (8) (FI) José Cichanowski (0), Manuel Perticarari (2) y Lucas Hansen (4). DT: Oscar Chacón. PARCIALES: 15-8 / 16-10 (31-18) / 16-18 (47-36) / 14-11 (61-47). GIMNASIO: Ciudad de Campana



