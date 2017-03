La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/mar/2017 Villa Dálmine retoma el campeonato del Nacional B recibiendo a Santamarina









AYER COMENZÓ LA FECHA Con un importante guiño a Guillermo Brown de Puerto Madryn, ayer se reanudó el campeonato del Nacional B con la puesta en marcha de la fecha 22. Y sin jugar, el equipo patagónico sonrió, porque no sólo mantuvo su liderazgo por la caída de Argentinos Juniors en Córdoba ante Instituto, sino que tampoco se le pudo acercar Chacarita, que como local perdió 3-2 con Nueva Chicago en el debut de Sergio Rondina como entrenador del elenco de Mataderos. Ayer se jugaron los siguientes seis encuentros: Brown (Adrogué) 1-1 Boca Unidos; Chacarita 2-3 Nueva Chicago; Douglas Haig 2-3 Flandria; Crucero del Norte 2-1 Los Andes; Instituto 2-1 Argentinos Jrs; y San Martín (Tucumán) 3-0 Gimnasia (Jujuy). En tanto, hoy se medirán: Villa Dálmine vs Santamarina (17.00), Atlético Paraná vs Independiente Rivadavia (17.00), Guillermo Brown vs Central Córdoba (17.00), All Boys vs Almagro (19.05) y Estudiantes de San Luis vs Juventud Unida de Gualeguaychú (20.00). El partido se jugará desde las 17 horas en Mitre y Puccini. Fórmica y Mazzocchi serán bajas en el estreno de Facundo Argüello como DT Violeta. Luego de tanta incertidumbre, toda la expectativa. Así viven por estas horas los simpatizantes de Villa Dálmine que se preparan hoy para volver a Mitre y Puccini y reencontrarse tanto con el Violeta como con el campeonato del Nacional B. Será desde las 17 horas, cuando el equipo ahora dirigido por Facundo Argüello (hará su estreno como DT principal del equipo de nuestra ciudad) salga al campo de juego para enfrentar a Santamarina de Tandil por la 22ª fecha del torneo. Y será un encuentro muy importante para las aspiraciones inmediatas de Villa Dálmine, que actualmente se ubica en la 13ª posición y que busca en los próximos tres juegos quedar entre los mejores 12, para así obtener la clasificación a la próxima Copa Argentina. Esa seguidilla arrancará hoy y continuará luego el miércoles, cuando reciba a Chacarita por la 7ª fecha. Y se cerrará el domingo 19 cuando visite a Flandria en la última jornada de la primera rueda. Pero primero lo primero. Primero el debut de Argüello y el partido ante Santamarina. El nuevo entrenador reemplazó a Walter Marchesi (era su ayudante de campo) y mantuvo una alineación muy similar en los amistosos que disputó durante la pretemporada. Con variantes, claro está. Porque en diciembre partió Carlos Kletnicki, porque se incorporaron Sebastián Blázquez y Pablo Burzio y, por sobre todo, porque la idea del nuevo DT es tener un equipo que presione en campo ajeno y que recupere "lo más arriba posible". Argüello no confirmó la alineación titular, pero sólo existen dudas mínimas. Una está en el arco, donde durante la pretemporada, Fernando Otarola tuvo más participación entre los titulares que Sebastián Blázquez. Otra aparece en el lateral izquierdo, porque Lautaro Fórmica no pudo superar una sobrecarga muscular y será baja para este encuentro (su reemplazante no saldría de Jorge Demaio o Luciano Recalde). Y una tercera es quién acompañará a Horacio Falcón en el "doble 5". Durante la pretemporada lo hizo Fabrizio Palma, pero Federico Recalde ya está largamente recuperado de su desgarro y el cuerpo técnico sabe de su capacidad para complementarse con el Otto. Finalmente, una posición que presentaba interrogantes era la del mediocampista ofensivo por derecha. Parecía ser de Juan Manuel Mazzocchi, pero el juvenil padece un problema dermatológico y finalmente debutaría Pablo Burzio en ese lugar. Así, el probable equipo de Villa Dálmine para esta tarde sería con Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Demaio o L. Recalde; Horacio Falcón, Palma o F. Recalde; Pablo Burzio, Lucas Favalli, Pablo Ruiz; y Leonardo Carboni. Quienes también están convocados para esta tarde son: Sebastián Blázquez, Ángel Alonso, Diego Núñez, Jonathan Figueira y Ezequiel Cérica. Por su parte, Santamarina también persigue el objetivo de clasificar a la Copa (está a tres puntos del 12º) y para medirse con el Violeta, su DT Héctor Arzubialde confirmó a Joaquin Papaleo; Alfredo González Bordón, Lucas Acevedo, Fernando Piñero, Agustín García Basso; Diego Sosa, Michael Pierce, Milton Zárate, Ezequiel Barrionuevo; Martín Michel y Ángel Prudencio. El partido comenzará a las 17 horas, con arbitraje de Luis Álvarez (los asistentes serán Juan Carlos Del Fueyo y Nicolás Bravo) y televisación de DirecTV Sports.

EN SU DEBUT, BURZIO SERÍA TITULAR ESTA TARDE



Villa Dálmine retoma el campeonato del Nacional B recibiendo a Santamarina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: