La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/mar/2017 El Colegio de Abogados pidió por la Fiscalía Descentralizada de Zárate









NOTICIA RELACIONADA: El Procurador General de la Suprema Corte de la Provincia estuvo en Campana En su paso por Campana, ayer se reunió con el Presidente y el Vicepresidente segundo del Colegio. Para que funcione la Fiscalía descentralizada, la Municipalidad de Zárate pagaría $100 mil por mes de alquiler por un edificio que se llueve. "Nos escuchó con atención, y nos dijo que iba a hablar con la Fiscal General Liliana Maero para encontrarle una solución al tema" comentó ayer al mediodía Marcelo Fioranelli, Presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana, luego de dialogar con el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. La reunión tuvo lugar en el despacho del Intendente de Campana, y también participó el Vicepresidente Segundo de la institución, Juan Pablo Ytalia. "Conte Grand –agregó Fioranelli- nos confirmó que su visión es que todo el sistema provincial tiene una situación de emergencia edilicia que piensa atacar. Por un lado, nos dijo que la atomización de las dependencias conspira contra la eficiencia; y que el hecho de que los espacios físicos no sean propiedad del Ministerio Público, o del sistema judicial, conspiran también contra la transparencia". Fioranelli comentó también que Conte Grand piensa no sólo en comprar o construir inmuebles que sean propiedad de Ministerio Público, sino también en que el Ministerio Público tiene que hacerse cargo de los alquileres mientras dure la transición. En Zárate Según pudo saberse, la Fiscalía Descentralizada de Zárate, a cargo de los fiscales Andrea Palacios y Alberto Gutiérrez, funciona en lo que fuera un hotel de la calle Lavalle al 100 cuyo alquiler es pagado por la Municipalidad de Zárate y el contrato se encontraría vencido. Aparentemente su renovación estaría en discusión, no sólo porque el edificio de varios pisos se llueve e incluso habrían cedido sectores de la mampostería del cielo raso, (cayendo un pedazo sobre la cabeza de un agente de justicia); sino también porque sus propietarios se niegan a repararlo, además de solicitar para la renovación del contrato $100 mil pesos mensuales. Para firmar la renovación, el Intendente Osvaldo Cáffaro estaría intentando negociar que se mantenga la cifra anterior, unos $80 mil, o que al menos los propietarios hagan las reparaciones y el mantenimiento necesario para su normal funcionamiento.

Fioranelli, el Procurador General Conte Grand e Ytalia, ayer en el despacho del Intendente Abella. El Juzgado Federal de Campana, en problemas La problemática ya la habíamos contado en las páginas de La Auténtica Defensa, pero ahora también fue noticia en el portal Infobae: el Juzgado Federal de Campana, a cargo del doctor Adrián González Charvay, esta semana volvió a quedarse a oscuras porque se recalentaron las múltiples térmicas en el edificio, y los empleados del lugar tuvieron que enfriarlas con sus propios ventiladores. En el Juzgado Federal de Campana trabajan más de 40 personas y tiene actualmente 430 causas penales abiertas, 6500 causas civiles y 16 mil ejecuciones fiscales. Sin embargo, además de trabajar diariamente con todos esos expedientes, el personal también lleva adelante otra ardua tarea: acomodarse a las precarias instalaciones del edificio alquilado en 25 de Mayo al 400 que además de tener una instalación eléctrica deficiente, se llueve, y no tiene alcaldía: los presos que van al lugar, hasta los más hostiles o con riesgo de fuga, deben esperar en el jardín del inmueble.

