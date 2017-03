La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/mar/2017 Daniel Arroyo: ”Argentina debe industrializarse y Campana está cinco pasos adelante del resto”







El referente de políticas sociales del Frente Renovador fue entrevistado por el programa "Todo el mundo tiene" de FM Simple. Además del rol de Campana en la provincia, analizó el contexto nacional y dijo que Macri "encaró por un camino totalmente equivocado" al de "pobreza cero". El ex ministro de Desarrollo Social bonaerense y actual referente de políticas sociales del Frente Renovador, Daniel Arroyo, diálogo con el programa radial "Todo el mundo tiene" conducido por Rodrigo de Armas y Yesica Aciar, compartiendo sus impresiones sobre el rol de Campana en la provincia de Buenos Aires. "Campana tiene claramente un perfil industrial que sin dudas mejora cuando hay un desarrollo industrial en la Argentina y empeora cuando no. Esa es la situación hoy. Pero además tiene toda una cadena de desarrollo industrial. No es solo la gran fábrica, sino todo lo que gira alrededor: el encadenamiento productivo", comenzó explicando Arroyo. "Siempre la veo a Campana como un modelo de territorio a desarrollar y con un gran potencial, como un posible plan estratégico real de desarrollo", aseguró. En esa línea, el autor del libro "Las cuatro Argentinas" sostuvo que "el rol del gobierno local es potenciar las cadenas productivas, es ver dónde hay empleo, fortalecer una escuela secundaria en vínculo con el desarrollo industrial, poner mucho el acento en la Campana de los próximos 20 años". "Si algo tiene que hacer Argentina es industrializarse, y Campana está cinco pasos adelante del resto. Tiene que ser el faro desde donde desarrollar parte de la provincia de Buenos Aires", remarcó. Por otro lado, durante la extensa entrevista analizó también la situación a nivel nacional, advirtiendo que "no repunta la actividad económica en los sectores que generan empleo". "Hay un parate de la construcción, del textil y de la gente que hace changas. Y lo que veo es mucha gente sobre-endeudada, que como no le alcanza, termina tomando préstamo en el prestamista del barrio y se termina del complicando", señaló, aseverando que el panorama es "crítico" y que "el Gobierno (nacional) no está tomando bien el problema social" que hay. "Creo que la política social que se está encarando está agotada", dijo, postulando dos ejes sobre los cuales debería girar las políticas estatales: la obra pública "de pico y pala" y un "gran sistema de crédito al 5% anual para resolver al sobre-endeudado y que la gente pueda acceder a instrumentos de trabajo". "Esto habría que haberlo hecho ayer", consideró. Y comentó, de acuerdo a su visión, en qué se está equivocando la gestión de Macri a la hora de ir por el objetivo de "pobreza cero". "Me parece que el Gobierno está errando su enfoque. Entiende que acá van a venir inversiones, las inversiones van a derramar sobre el empleo y entonces va a mejorar la situación social. Eso es una idea equivocada: no ha conseguido inversiones y, si eventualmente las consiguiera, sería para soja, minería, el sector financiero, sectores donde no está el trabajo", aseveró. "Y el otro error de enfoque –continuó- es que los niveles de pobreza van a estar muy marcados en los próximos años, no por lo que haga el Ministerio de Desarrollo Social –que si amplió los planes de asistencia social en este Gobierno-, sino por lo que hagan los Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Comercio: cuántos nuevos trabajos se creen y cuánto se controle la cadena de comercialización". "(El presidente) planteó pobreza cero pero encaró por un camino totalmente equivocado", dijo.

DANIEL ARROYO FUE ENTREVISTADO EN FM SIMPLE. Según la UCA, la pobreza escaló al 32,9 por ciento de la población La pobreza aumentó al 32,9 por ciento de la población argentina hasta el tercer trimestre de 2016, año en el que 1.500.000 personas cayeron en esa condición al no poder acceder a una canasta básica y al menos 600 mil bajaron a la indigencia. Estos datos fueron publicados este jueves por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) al dar a conocer su reporte anual en una conferencia de prensa presidida por su director, Agustín Salvia. El indicador de la casa de altos estudios dependientes de la Iglesia Católica indica que en la actualidad hay 2,7 millones de personas indigentes (6,9% de la población) y casi 13 millones de personas pobres en la Argentina. "El fuerte crecimiento de la pobreza tuvo que ver con el shock de inflación. Sin ese shock nada habría cambiado porque no aumentó el empleo", dijo Salvia antes de señalar que también hubo "un incremento en la desigualdad" entre 2016 y 2015. Un informe preliminar presentado por la UCA en abril de 2016 había anticipado que la pobreza había avanzado sobre la sociedad al pasar del 29% en 2015 hasta el 32,6% en el primer cuatrimestre, y ahora indica que finalizó el 2016 en 32,9%.

Daniel Arroyo: ”Argentina debe industrializarse y Campana está cinco pasos adelante del resto”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: