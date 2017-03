La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/mar/2017 El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana finalizó la entrega de guardapolvos y mochilas







El secretario general del gremio, Carlos Barrichi, expresó su alegría por poder "seguir ayudando a los compañeros municipales, este año con el acompañamiento y colaboración de la Fe.Si.Mu.Bo". La entrega se realizó en la sede de la Av. Ameghino. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana finalizó la entrega de guardapolvos y mochilas, actividad que se viene realizando desde la asunción de Carlos Barrichi como Secretario General del gremio en el año 2007. Los afiliados, en muchos casos acompañados por sus hijos, llegaron a la sede del gremio en Ameghino 657,a retirar la ayuda conformada por un guardapolvos y una mochila para cada uno de sus hijos que cursen el nivel primario y tengan una edad entre 6 y 12 años. El secretario general Carlos Barrichi expresó su alegría por poder "seguir ayudando a los compañeros municipales, este año con el acompañamiento y colaboración de la Fe.Si.Mu.Bo, que nunca deja de respaldar todo lo que se realiza en beneficio de los trabajadores". El gremialista agregó: "Esta es una de las colaboraciones con el afiliado que llevamos a cabo cada año. Tenemos bien claro que siempre es poco y por ello lo destacamos como una ayuda. Tampoco es todo lo que quisiéramos dar para acompañar a los trabajadores municipales y su familia, ya no solo en el inicio de clase, sino también para las fiestas de fin de año, para el día del municipal, o en la fiesta que organizamos para el día del niño entre otras". Finalmente, Barrichi señaló: "No dejamos de escuchar y atender lo que los compañeros nos dicen, no solo atendiendo los problemas gremiales propiamente dichos, sino que estamos trabajando mucho en lo social, estamos en un periodo en el que los trabajadores necesitan más que nunca el respaldo de sus representantes. Buscamos siempre dar un poco más y éste como una gran cantidad que de facilidades que tienen nuestros afiliados, son un ejemplo de presencia gremial con los afiliados".







El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana finalizó la entrega de guardapolvos y mochilas

