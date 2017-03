La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/mar/2017 Desde Campana, los gremios tildaron de ”infamia” la oferta del Gobierno







NOTICIA RELACIONADA: Docentes: Importantes movilizaciones coparon ayer el centro de la ciudad Tras conocerse el ofrecimiento, los secretarios generales de Suteba, Feb y Udocba locales compartieron sus impresiones con LAD. "No se puede ni evaluar o darle un calificativo a estos $64 pesos más por año", señaló Pedro Espinoza (Udocba). "No quiero ponerle una palabra que sea muy ofensiva, pero bueno, es esa la situación", afirmó sobre la oferta formal presentada por la gestión de Vidal. Y expresó que los gremios tienen "la vocación de llegar a un acuerdo. Pero si van a seguir tomándonos el pelo con estas ofertas…". Por su parte, la titular de UDC, adherida a FEB, Juanita Fornarini, sostuvo que el Gobierno está "haciendo un juego" para "desgastar" a los docentes. "Hemos peleado años para no tener cifras en negro. Los aumentos al básico se trasladan a la antigüedad y a la jerarquía. Desconocen el funcionamiento estatutario del sueldo docente", consideró. Fornarini llamó especialmente la atención sobre esos $500 no remunerativos por única vez que ofreció provincia para paliar la pérdida de poder adquisitivo dejada por la inflación del año anterior. Al respecto, dijo que las cifras en negros constituyen un ofrecimiento al que no están "acostumbrados en la mesa de negociaciones" porque significa que "no está en el aguinaldo y que no la cobran los jubilados". "Vos imagínate el juego que estuvieron haciendo a lo largo de este día que hay un rechazo de la oferta y nos citan a una paritaria mañana. ¿Por qué no ofrecieron hoy?, cuestionó. Y remarcó que el nuevo paro del lunes es "una medida honesta y sale de las base". "(Seguiremos) discutiendo una situación laboral que merecemos y nos tenemos que poner firmes. Nos están faltando el respecto, no es un capricho", aseguró. El día lunes FEB organizará una asamblea en horas de la tarde para analizar lo que arroje el congreso gremial que se reunirá en La Plata. Por su parte, la jefa de Suteba Campana, Sonia Rafael, dijo que la oferta "es terrible, de no creer", y que el Gobierno los dejó "desconcertados" con esa actitud: "Es una infamia. Es una actitud patética. Que haya plata para el fútbol y que a los docentes nos hagan esta oferta en negro, que no la cobrarían los jubilados, es patético y triste. Nos están poniendo de rehenes a nosotros y a los chicos, porque nos quieren culpar a nosotros pero en verdad los responsables son ellos". "No abren la paritaria nacional, no respetan la ley, no se hacen cargo de las provincias más pobres. Vienen por nuestra caja de jubilación, por la estabilidad laboral, vienen contra todos los logros conseguidos después de años lucha contra todos los gobiernos", advirtió Rafael. Y, con respecto a la continuidad del accionar gremial, ironizó: "Este gobierno hizo posible lo que nosotros no pudimos: que todos los gremios estemos unidos"

LOS DOCENTES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD



