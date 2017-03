La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/mar/2017 Modernizar la ciudad

Para encarar un proceso de modernización estatal, primero hay que definir que es la modernización, es decir, definir el concepto. Modernizar el estado significa utilizar las herramientas tecnológicas contemporáneas en búsqueda de hacer eficiente las acciones de gobierno y la gestión de las demandas. Hasta ahora, todavía nadie habló (y mucho menos se encaró) un proceso de modernización en serio. Hablar de Presupuesto Participativo no es hablar de modernización estatal. Hablar de un nuevo servicio de atención al vecino no es hablar de un proceso de modernización. En ambos casos solo estamos hablando de mejoras en la administración. Modernizar el estado significa por ejemplo crear herramientas como el Presupuesto Participativo en el marco de un programa de descentralización, que no sea una mera cesión de responsabilidades a oficinas descentralizadas sino distribución de las capacidades resolutivas, apelando al uso de las nuevas tecnologías que van más allá del básico uso de Facebook o Whatsapp. Estamos en la era de la globalización por medio de plataformas digitales sofisticadas capaces de construir vehículos. Nadie con dos dedos de frente puede decir que modernizar el estado en esta era es permitir hacer reclamos vía "Twitter". Modernizar el estado es unificar políticas públicas participativas que otorguen más y mejor democracia a la sociedad (como puede ser el Presupuesto Participativo) en conjunto con un programa de descentralización que tenga conexión con programas de salud, educación, deporte, cultura y gestión pública, utilizando si herramientas de comunicación popular, pero sobre una base tecnológica más profunda y sofisticada que le permita al Estado recabar datos y parámetros de necesidades y reclamos, creando a su vez una oficina de estadísticas y estudios sociales que en base a esto analice la coyuntura social y genere informes hacia donde hay que apuntar las políticas públicas y que tipos de políticas públicas hay que generar. Es decir, modernizar el estado es unificar lo que por simple burocracia se encuentra separado pero inherentemente esta interrelacionado, mediante herramientas tecnológicas y gubernamentales innovadoras. De eso se trata un proceso de modernización. Campana está muy lejos de esto, y aunque no se ven a corto plazo intenciones de querer aplicarlo, es momento de llevarlo a cabo. Alejo Sarna / Nuevo Encuentro en Vamos Campana

