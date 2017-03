La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/mar/2017 Movilizados

En esta semana gran parte de la población se ha movilizado para manifestar su rechazo al rumbo de este gobierno, especialmente al económico, que ha provocado el empobrecimiento de la mayoría y el enriquecimiento desmedido de unos pocos. La gente está tomando conciencia del abismo existente entre el relato macrista y la realidad. El paro docente fue de altísimo acatamiento y la marcha del lunes sorprendió a muchos, incluido el propio gobierno, por su masividad. Los maestros y profesores no sólo enseñan en las aulas, sino también en las calles dando una gran lección de dignidad y de defensa de derechos adquiridos. Siguiendo con su estrategia de campañas sucias para debilitar a sus contrincantes ante la opinión pública, amenazaron con quita de personerías gremiales y multas. El gobierno provincial intentó que los gremios entregaran el paro por una irrisoria suma por única vez para cada docente y tuvieron la absurda pretensión de suplir a docentes huelguistas con voluntarios recolectados por las redes sociales. Nada de esto les dio resultado alguno y ayudó a desenmascarar a la camaleónica María Eugenia Vidal. La multitudinaria movilización de los trabajadores del martes convocada por todas las centrales gremiales y acompañada por pequeños y medianos empresarios, evidenció el hartazgo de gran parte de la sociedad con esta política que en lugar de llevarlos al paraíso los conduce inexorablemente al infierno. En este sentido fue notable la rabia con que se expresaban los muchísimos asistentes que votaron a Cambiemos y que comprobaron que fueron engañados con las promesas de campaña. Es entendible el descontento de una muy importante cantidad de asistentes con el triunvirato que hoy dirige la CGT que ha demostrado estar demasiado propenso a negociaciones poco claras con el gobierno. Basta recordar la falta de reacción al veto presidencial a la ley antidespido, el negarse a convocar a la Plaza de Mayo para mostrar que su confrontación es con los ministros y no con el presidente y en prometer un paro sin fecha sabiendo que Macri no va a rectificar su plan económico que es la razón de ser de este gobierno. Fue vergonzoso ver como se escapaban del acto. Vale recordar aquella frase de Eva Perón: "Le temo más a la oligarquía que pueda nacer en el corazón de los dirigentes peronistas que a la oligarquía que derrotamos el 17 de Octubre". El miércoles fue la multitudinaria movilización de las mujeres que recuperaron su día como jornada de lucha y no como nos tenía acostumbrados la tradición machista de ser un día exclusivamente de obsequios, fundamentalmente de flores. Si bien este paro con movilización fue internacional, se replicó en varias decenas de países, en el nuestro tuvo reivindicaciones propias, varias dirigidas a exigir cambios en la política gubernamental hacia el sector. Parece ser que la gente ha abandonado la pasividad de su bronca y se decidió a ganar la calle colectivamente, demostrando una vez más que el sujeto de la historia sigue siendo el pueblo, refutando al filósofo de cabecera del PRO Alejandro Rozitchner quien sostiene que es el individuo. Esperemos que el macrismo que tanto se jacta de escuchar a la gente no quiera domesticarnos a palos.

