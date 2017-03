P U B L I C





La top model Mariana Palacios abre su escuela de modelos en Campana, decidida a transmitir toda su experiencia en el arte de desfilar. BAF WEEK,MDQ moda show, MDQ moda look, Mantra PDE,Conrad de moda, Pinamar Roberto Piazza, Pinamar moda look, Vernucci Carlos Paz, Espacio Clarìn MDQ, Buenos Aires alta moda, Lee, Ufo, Wrangler; son de por sí, carta de presentación para la top model Mariana Palacios; quien luego de haber incursionado en casi todas las pasarelas nacionales, sudamericanas y muchas europeas; hoy trae a Campana una propuesta nunca antes vista, en lo que refiere a adquirir los conocimientos para poder ser mannequín. "Estoy decidida a abrir una escuela propia en mi ciudad quiero brindarles a las chicas y chicos las herramientas que necesitan para ingresar en el mundo del fashion y también a todas aquellas personas que así lo requieran ya que el curso contará con contenidos dedicados a desarrollar la imagen personal, mejorar la postura, aprender a caminar con tacos, a como lucir prendas, accesorios, como maquillarse, entre varios temas". Desde el año 2002, cuando arrancó con Ricardo Piñeiro como manager, Mariana no ha dejado un solo día de trabajar. Los dos primeros años fueron meteóricos y también el despegue para los grandes contratos. Enseguida vinieron los primeros trabajos para diario Clarìn, catálogos de moda y cosmética y el Buenos Aires Fashion week. El incursionar en la Alta costura le abrió la posibilidad de viajar por el interior y también el exterior del país; de la mano de Roberto Piazza, Jorge Ibañez, Laurencio Adot y Patricia Profumo, a quienes luego fueron sumándose otros diseñadores como Darío Arbina, Fabiàn Kronemberg, Benito Fernàndez, además de internacionales. "Ahora llegó el momento, junto con profesionales de primera línea, enseñar todo lo que yo he aprendido. MP Scouting.Models cuenta con profesionales de la moda especializados en cada arèa como Eugenia Botti, quien alterna entre Bs as y la semana de la moda de New York; Lemylie Sozah, quien trabaja en Argentina y en el exterior; Carla Ciantino, mannequin Argentina; Belèn Perèz, maquilladora principal de Piazza y Eduardo Costantini, en fotografía de moda". Dos horas semanales durante seis meses, marcarán la diferencia entre los que sueñan con modelar y los que harán realidad su sueño. En MP Scouting.Models aprenderán Pasarela, Scouting, fotografía, manejo de cámaras, protocolo, imagen personal, auto-maquillaje, trabajos en grupo, backstage. Dirigido a jóvenes de ambos sexos, también tendrá un espacio para los más chiquitos (Teens). "Mi profesión me ha dado el placer de posar para los mejores fotógrafos de moda como Machado Cicala, Roca Cherniavski, Mariano Michkin, Chino Toccalino, Eduardo Costantini y Angel Silva, entre otros. Desfilar, compartir viajes y cerrar desfiles junto a tops como Dolores Barreiro, Ingrid grudke, Lara Bernasconi, Catalina Rautemberg, Dolores Trull, Fernanda Villaverde, Dolores Moreno y los últimos siete años trabajar como profesora de modelos desde las escuelas de Roberto Piazza, Anamà y en Staff Models Argentina y Chile. Ahora quiero que la oportunidad que me gané con trabajo y profesionalismo esté al alcance de todos los campanenses. Quiero ser profeta en mi tierra".

Inscripción abierta: Los cursos comienzan en abril próximo Ya se encuentra abierta la inscripción para dar comienzo de clases en el mes de abril. El mail de contacto es: mpscoutingmodels@gmail.com y ahí se podrán contactar para informarse, mantener una charla informativa y anotarse. MP SCOUTING.MODELS CAMPANA - mpscoutingmodels@gmail.com

MARIANA PALACIOS, UNA TOP MODEL CON 15 AÑOS DE TRAYECTORIA Clarín, catálogos de moda y cosmética, Buenos Aires Fashion week; también Alta costura en el interior y exterior del país de la mano de Roberto Piazza, Jorge Ibañez, Laurencio Adot y Patricia Profumo y luego fueron sumándose màs diseñadores como Dario Arbina, Fabiàn Kronemberg, Benito Fernàndez, Claudia Arce, Leo Noseda,Maurenne Dinar, Vero Ivaldi, Carlo Di Domènico, Cèsar Juricich, Claudio Cosano, Verònica de la Canal, Iaia Cano, Graciela Cosentino, Matices novias, Iara, Calandra, Rafael Garòfalo, Min Agostini, Max Mara y otros màs. En el exterior: Gianfranco Ferré, John Galliano, Kenneth Cole, Miguel Angel Guzmàn, José Cardoch, casta y devota, Naturalizer, Roberto Aranibar, Brooks and Brooks (Inglaterra) y diversos desfiles de verano (Vidal Rivas y Willy Azar). Punta del Este, Pinamar, Mar del Plata, Carlos Paz y Chile. Marcas como Kosiuko, Rapsodia, Juana de Arco, el camarìn, Breeder`s, Luis Zàrate,Testorelli,Goivanna Di Firenze, Wella, Alfa Parf, Revlon Silkey (varios) y L`orèal (varios) y tantos otros; siendo parte de agencias como: ARG models, Woman management, International models, Elite, Concepto urbano, Toledo models, Anamá, Staff models, New icon management, Nobre management. En gràfica fue parte del staff de revista Para Ti, Mía ,Nubilis, Mentiras y Verdades,Inter Look, El Estilista, Silkey Mag, Bruno Salas, Carolina Duncan, Pronto, Caras, Cosas (Chile), L`orèal, Graciela Cosentino, Jonathan Bernardo, MSC Cruceros, Roberto Piazza, Area Límite, Markova, Wanama, El Camarín, Tentroya, Nata Barale Make Up. En televisión pasando por diversos programas como Mirtha Legrand, Gerardo Sofovich, AM, Peligro Sin Codificar, Desayuno Americano, César en Canal 26, Este es el Show, La Cocina del Show, Fashion TV (varios desfiles), Canal 7 para Fundaciòn Favaloro, Roberto Piazza presenta, C5N Noches Mías, C5N Trasnoche, Los profesionales Canal 9, Mi nuevo yo (presentando moda durante muchos meses), Donna Moda junto a varios diseñadores, Utilìsima para Juan Manuel Pont Ledesma, Mabby Autino, Benito Fernàndez. Con Teresa por Metro, Beauty TV, Minuto a minuto en Canal 26. Magazine TV, Chilevisiòn, El diario de Eva (Televisión Nacional de Chile) y varios programas más para la productora NON STOP. Modelo de los mejores fotógrafos de moda como Machado Cicala, Roca Cherniavski, Mariano Michkin, Chino Toccalino, Eduardo Costantini y Angel Silva. Compañera de desfiles y viajes de tops como Dolores Barreiro, Ingrid grudke, Lara Bernasconi, Catalina Rautemberg, Dolores Trull, Fernanda Villaverde, Dolores Moreno entre muchas otras.

MP Scouting.Models llega a Campana:

”Quiero transmitir mi pasión por la pasarela”

