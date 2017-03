P U B L I C





SOLO AZUL Si elijo el azul es porque… Es azul la mansedumbre del lago,

transparencia de piedras,

de peces y de vida. Es azul el vuelo acompasado

que emigra para formar tibio nido. Es azul el cielo, cómplice sublime,

de las aves incierta que buscan refugio. Es azul el sueño principesco

del amor esperado largamente

que desnuda raíces y despierta temores. Es azul la mirada dulce de la madre

que abraza a su niño. La esperanza se viste de azul en mi vida

Llenando mis espacios. Mi sendero es azul, no gris,

ni verde, ni marrón…

Solo… azul. Salud queridos lectores, muy buen sábado! Aquí estamos, con las ganas nuevas de seguir caminando ésta senda que hemos dado en llamar "Cona la luz de la voz" y que tiene la sana intención de ir acercando a ustedes la expresión hecha palabra de nuestros escritores campanenses. Hoy les acerco la luz de una voz que la vida me ha brindado el privilegio de que me venga acompañando desde mi infancia. La conocí siendo una joven docente que depositó toda su paciencia y cariño en un niño entrerriano que se asomaba al asombro y soñaba con integrar el grupo musical que ella había creado en la Escuela Nª 16, "PILMAYQUÉN", "las golondrinas" que partían con nuevos rumbos; no se dio, pero mi alma guardó todo el respeto y el cariño que ella había sembrado a lo largo de los años compartidos. Siempre estuvimos juntos, en el saludo callejero, en el abrazo sincero de cada encuentro, en la emoción de oir su voz, cargada de sentimiento, en cada una de las interpretaciones que cantaba. La vida nos sigue uniendo. Hoy caminamos esta ruta donde volcamos nuestros secretos del alma al papel en blanco, con la intención de que nuestras palabras nos representen. Los dejo en la dulce compañía de quien sigue siendo una docente, hoy, de la vida. Para ustedes… OFELIA SIMÓN DE DÍAZ Maestra Normal Nacional. Docente de varios establecimientos educacionales, primarios y secundarios de Campana. Directora de Centros Educacionales de Adolescentes y Adultos. Tiene preferencia por la poesía leída dramatizada. Es una destacada intérprete de Tango, rubro donde ha llegado a obtener importante distinciones, entre otras Medalla de Oro en los Torneos Bonaerenses. Ha participado de diversos Encuentros Literarios a nivel zonal, provincial, nacional e internacional. Sus trabajos literarios se encuentran editados, entre otros espacios, en la Antología 15ª Aniversario de Campana Amanecer Literario "DE TIERRA Y CIELO", y han sido partícipe de Salones de Poemas Ilustrados y Fotos Poemadas. Compositora de letras de Tango y Vales registrados en SADAIC. Actualmente es Presidente del Círculo Amigos del Tango (C.A.T.) de Campana y Secretaria de Actas de Campana Amanecer Literario (C.A.L.).

Con la Luz de la Voz:

Hoy, Ofelia Simón de Díaz

Por Silveiro Fortunato ”Tony” Moreyra Saavedra

