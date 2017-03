Cristina Blotta

DULCE DE LECHE CLASICO -3 litros de leche entera; 800grs de azúcar; 1 vaina de vainilla, si no consigue unas gotas; 1 pizca de bicarbonato ( la punta de una cucharadita ( el bicarbonato le da color . De la cantidad del mismo dependerá el color pero mucho cambia el sabor. 1. Poner el azúcar en una cacerola de fondo grueso, mojar con agua y llevar a punto ebullición hasta que tome un punto de almíbar liviano. 2. Agregar la leche con la vainilla y la pizca de Bicarbonato, Cocinar a fuego moderado revolviendo cada tanto durante dos horas. Cuando empiece a tomar color y punto, revolver continuamente hasta que se vea el fondo de la cacerola Para saber el punto, hacer la prueba del tobogán. Si no se desliza ya está a punto. Aclaro: de las tantas veces que lo hice, algunas no salió. Causas: tiempo de cocción, calidad del azúcar. Tal vez mi hada protectora de la cocina se había ido de vacaciones.

DULCE DE LECHE CLASICO DULCE DE BATATA BASICO Rendimiento: -2 kg Tiempo de preparación: 25 minutos Tiempo de cocción: 30 minutos aprox. Tiempo adicional: 30 minutos (de enfriamiento) Ingredientes: Batatas bien lavadas, con cáscara 2 kg Azúcar refinada 2 kg , Glucosa 2 cdas. Vainilla en chaucha 1 1. Coloque las batatas en la olla grande y cubra con agua. Lleve a fuego fuerte, hasta que estén cocidas, más o menos 10 min. a partir que el agua hierva. Entonces, retire y pele. 2. Después, tritúrelas, pasándolas por el tamiz o prensándolas, colóquelas en la olla junto con los demás ingredientes y lleve a fuego fuerte, revolviendo continuamente con la cuchara de madera, hasta que la preparación espese y se despegue del recipiente, más o menos unos 7 a 10 min. 3. Entonces, retire de la hornalla, forre el recipiente con el papel y distribuya el dulce, apretando para que quede bien compacto. Coloque otro papel en la superficie y, mientras se enfríe, La pectina se utiliza como agente espesante y gelificante en la fabricación de productos alimenticios como mermeladas y jaleas. Se hace procesando frutas y vegetales como las ciruelas, frutas cítricas, manzanas y membrillos. La pectina puede extraerse de frutas cítricas como los limones, limas, pomelos y naranjas, pero sin importar qué fruta se utilice, el método básico es el mismo. Estas son las bases de los dulces, después toda variante la pone usted.

DULCE DE BATATA BASICO

El Jardín que se Come:

Las joyas de la dulcería (quinta parte)

Por Cristina Blotta

