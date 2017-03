La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/mar/2017 Copa Federación:

Atlético Las Campanas juega mañana en Chacabuco







Enfrentará a River Plate en la revancha de la serie de Octavos de Final. En el partido de ida, el equipo de nuestra ciudad se impuso 2-1. Atlético Las Campanas se jugará mañana el pase a los Cuartos de Final de la Copa Federación "Carlos Caly Tasistro". Será cuando enfrente como visitante a River Plate de Chacabuco en el partido revancha de la serie de Octavos de Final que comenzó el pasado sábado en nuestra ciudad. En ese primer encuentro, disputado en cancha de Puerto Nuevo, el equipo dirigido por Luis Cejas y Carlos Navazzotti se impuso por 2 a 1 gracias a un doblete de Michel Bustamante que le permitió revertir un cotejo que comenzó perdiendo. Gracias a esta victoria, a Las Campanas le alcanzará un empate para clasificarse a la próxima instancia. En tanto, si pierde por un gol de diferencia, todo se definirá en los penales. Finalmente, una derrota más abultada lo dejaría eliminado del certamen. RESULTADOS PARTIDOS DE IDA -Atlético Las Campanas (Campana) 2-1 River Plate (Chacabuco) -Sarmiento (Zárate) 3-1 Atlético Pilar -Rivadavia (San Antonio de Areco) 1-2 Juventud (Pergamino) -San Martín (Chacabuco) 3-1 Huracán (San Antonio de Areco) -Argentino Oeste (San Nicolás) 1-0 La Catedral (Hurlingham) -9 de Julio (Chacabuco) 1-1 Mechita (Bragado) -Deportivo Palermo (Arrecifes) 1-1 Comunicaciones (Mercedes) -Social Obrero (Zárate) 3-1 San Carlos (San Antonio de Areco) PROGRAMA PARTIDOS DE VUELTA SÁBADO 17.00 horas: La Catedral (Hurlingham) vs Argentino Oeste (SN) 18.00 horas: Comunicaciones (Mercedes) vs. Dep. Palermo (Arrecifes) DOMINGO 16.00 horas: San Carlos (San Antonio de Areco) vs. Social Obrero (Zárate) 17.00 horas: Atlético Pilar vs. Sarmiento (Zárate) 17.00 horas: Mechita (Bragado) vs. 9 de Julio (Chacabuco) 18.00 horas: Huracán (San Antonio de Areco) vs. San Martín (Chacabuco) 20.00 horas: River Plate (Chacabuco) vs. Atlético Las Campanas 20.00 horas: Juventud (Pergamino) vs. Rivadavia (San Antonio de Areco)

A LAS CAMPANAS LE ALCANZARÁ CON UN EMPATE PARA AVANZAR A LOS CUARTOS DE FINAL.



