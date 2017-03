La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/mar/2017 Federal C:

Los dos equipos, ya eliminados, se despiden del certamen en Zárate. En tanto, Defensores de La Esperanza y Sarmiento definirán el lunes el primer puesto del grupo. Hoy comenzará la última fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C con el encuentro que disputarán esta noche Otamendi FC (4 puntos) y Belgrano (4) en Zárate. Los dos equipos se despedirán así del certamen, dado que por los puntos obtenidos hasta el momento no pueden alcanzar las primeras dos posiciones del grupo ni avanzar de fase como uno de los dos mejores terceros de la Región Pampeana Norte. El partido entre Otamendi y Belgrano se jugará desde las 20 horas en Villa Massoni con el arbitraje de Lucas Bruzzesi (de San Pedro). POR EL PRIMER PUESTO. Aunque el partido había sido pautado inicialmente para hoy sábado, Defensores de La Esperanza (9 puntos) y Sarmiento de Zárate (10) definirán el lunes en cancha de Puerto Nuevo la primera posición de la Zona 6, un puesto que tiene suma importancia de cara a la continuidad de esta Región Bonaerense Pampeana Norte. Es que una vez cerrada la fase de grupos, los primeros de cada zona avanzarán directamente a la Segunda Fase de la Etapa Final. En tanto, los diez equipos que terminen segundos y los dos mejores terceros deberán atravesar la Primera Fase de la Etapa Final. Esos 12 conjuntos disputarán duelos a partidos de ida y vuelta, definiéndose así los seis que seguirán en competencia y que completarán el cuadro de Octavos de Final. El choque entre La Esperanza y Sarmiento fue programado para el lunes a las 17 horas en cancha de Puerto Nuevo, con arbitraje de Carlos Viglietti (de Mercedes). Para ese encuentro, la dupla técnica Ríos-Tejera no podrá contar con el delantero Javier Tejera, quien recibió una fecha de suspensión tras ser expulsado frente a Belgrano en la última presentación del "Defe".

