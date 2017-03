La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/mar/2017 Remo:

Sólo un bote del CBC correrá en la primera Regata Oficial del Año







En Villa Constitución se presentará el doble par master que estará tripulado por Josué Viera Veneziani y Gustavo Bragán. Este fin de semana comenzará oficialmente el calendario de regatas de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados, con una regata promocional el sábado y una oficial y master el domingo. El lugar elegido para inaugurar el año de competencias fue Villa Constitución, Provincia de Santa Fe. La competencia será organizada y fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral. Pero no será el mejor puntapié inicial: la convocatoria a la regata ha sido bajísima, con muy pocos inscriptos de sólo once clubes, de los cuales ninguno es de Tigre y sólo dos pertenecen a la jurisdicción de Tigre: Campana Boat Club y Club Náutico El Timón de la ciudad de Jauregui, ambas presentes con una sola embarcación. Serán solamente 75 botes, con muchas pruebas desiertas, muchas otras ´´uno contra uno´´, y con casi nula presencia de remeros sub-23 y senior (mayores). Además, 21 de los 75 botes corresponden al Club Náutico Zárate. Quizás haya afectado a la convocatoria la cercanía temporal de esta primera regata oficial con la clásica ´´Regata de la Vendimia´´ en Mendoza, una regata amistosa y de corta distancia (700 mts), pero resulta difícil de comprender que un club de remo -casi todos ellos con serias dificultades económicas- decida destinar mucho más dinero en participar de una regata no-puntuable (es decir, que no suma puntos para el Gallardete anual) que lo que destinaría haciéndolo en una ´´por los porotos´´, como la de este próximo domingo. En este sombrío contexto, el único bote que representará al Campana Boat Club será un doble par master que estará tripulado por Josué Viera Veneziani (ex integrante del Equipo Oficial del CBC multicampeón de finales de los noventa, campeón argentino y sudamericano) en la posición de stroke, y Gustavo Bragán, incorporado a las filas del CBC hace un par de años, proveniente del Club de Regatas América de Tigre. Afortunadamente, el doble celeste competirá en una de las tres únicas pruebas que tienen cinco botes inscriptos: Club de Regatas Rosario (Carlos Maknis y Nestor Bodetto) por cancha 1, Club Remeros Alberdi (Luciano Bonaccorsi y Pablo Alarcón) por cancha 2, Campana por la 3, Club Náutico Villa Constitución (Juan Carlos Massei y Federico Mansilla) por la 4, y Club De Regatas Santa Fe (Bruno Rosati y Ramiro Pezzone) por la 5. Las pruebas comenzarán hoy sábado a las 13:00 para los promocionales (no hay eliminatorias de oficiales), y a las 10:30 el domingo para oficiales y masters.

Josué Viera Veneziani y Gustavo Bragán representarán al boat club.

Remo:

Sólo un bote del CBC correrá en la primera Regata Oficial del Año

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: