SE MANTUVO 13º Y SE LE VIENE CHACARITA Aunque tuvo la oportunidad de llegar hasta el 10º lugar (si hubiese derrotado a Santamarina), Villa Dálmine no retrocedió en la tabla de posiciones y se mantuvo 13º, a un punto del último equipo que estaría clasificando a la próxima Copa Argentina (los 12 mejores de la primera rueda, que terminará el próximo domingo). Ahora, el siguiente compromiso del Violeta será el miércoles, nuevamente como local, cuando reciba a Chacarita desde las 20 horas. Los resultados de esta 22ª fecha del Nacional B fueron los siguientes: Brown (Adrogué) 1-1 Boca Unidos; Chacarita 2-3 Nueva Chicago; Douglas Haig 2-3 Flandria; Crucero del Norte 2-1 Los Andes; Instituto 2-1 Argentinos; San Martín (Tucumán) 3-0 Gimnasia (Jujuy); Villa Dálmine 2-2 Santamarina; Atlético Paraná 1-1 Independiente Rivadavia (Mza); Guillermo Brown (PM) 0-0 Central Córdoba (SdE); All Boys 1-1 Almagro; Estudiantes (SL) 0-2 Juventud Unida (G). La próxima jornada se jugará entre martes y miércoles y corresponderá a la 7ª fecha del campeonato (postergada el semestre anterior). El martes se enfrentarán: Brown (A) vs Argentinos; Douglas Haig vs San Martin (T); y Ferro vs Los Andes. En tanto, el miércoles lo harán: Guillermo Brown (PM) vs Nueva Chicago; Almagro vs Juventud Unida (G); Estudiantes (SL) vs Crucero del Norte; All Boys vs Gimnasia (J); Villa Dalmine vs Chacarita (20.05); Atlético Paraná vs Instituto; Boca Unidos vs Santamarina; y Central Córdoba (SdE) vs Flandria.

Como local, el violeta igualó ayer 2-2 con Santamarina. Comenzó ganando con un tanto de Pablo Ruiz en el primer tiempo, pero en el segundo, los de Tandil dieron vuelta el marcador. En los minutos finales, Burzio selló el empate. El miércoles, el Violeta recibe a Chacarita. Villa Dálmine sumó ayer un punto con gusto a poco. Porque comenzó ganando y porque en el final, luego de alcanzar el empate, estuvo muy cerca del 3-2, especialmente con ese remate de Núñez que desvió en extremo el arquero Papaleo. Pero la igualdad también dejó gusto a poco entre los simpatizantes Violetas por el rendimiento del equipo, sobre todo en el segundo tiempo, cuando Santamarina dio vuelta el partido aprovechando imprecisiones y desacoples del elenco comandado por Facundo Argüello. Así, el conjunto de nuestra ciudad desperdició la oportunidad de saltar hasta el 10º escalón de la tabla y de meterse nuevamente entre los que estarían clasificando a la próxima Copa Argentina. Ahora, deberá pensar rápidamente en Chacarita, al que recibirá el próximo miércoles en Campana, con la baja de Pablo Ruiz (llegó a cinco amarillas) y, quizás, con la posibilidad de volver a contar con Lautaro Fórmica y Juan Manuel Mazzocchi, quienes ayer no pudieron ser de la partida por cuestiones físicas. EL PARTIDO Villa Dálmine arrancó tal lo esperado: 4-2-3-1, buscando asumir la responsabilidad que le daba la localía, tratando de presionar en campo ajeno. Sin embargo, la falta de precisión para clarificar cuando recuperaba y la prolijidad de Santamarina para manejar el balón (se destacó el tridente Sosa-Zárate-Barrionuevo) no le permitían ejecutar su plan ni lograr verticalidad y espacios. Así, el Violeta comenzó a depender desde temprano de lo que pudiese inventar Pablo Ruiz. El "Mudo" fue artífice de la primera jugada de riesgo, cuando aprovechó una mala salida del fondo visitante, enganchó y definió suave, pero apenas ancho, al segundo palo del arquero Papaleo. Por entonces, el equipo de Argüello era previsible. Le faltaba cambio de ritmo en tres cuartos de cancha. O sorpresa para desnivelar por los laterales. Encima, como Favalli no entró en sintonía; Carboni estuvo desconectado; y Burzio no pudo desequilibrar a García Basso; todo dependía de Ruiz. Y Ruiz se hizo cargo: a los 33 minutos ensayó una furiosa media vuelta desde 25 metros y clavó un golazo contra el palo derecho de Papaleo. La ventaja le dio aire a Villa Dálmine y mayor ímpetu a Santamarina, que se acercó con peligro al arco de Otarola (alternó buenas intervenciones cuando lo probaron con despejes imprecisos). Así, luego que el reemplazante de Kletnicki tapara un gran remate de Sosa y de que Burzio definiera mordida una volea tras una contra encabezada por Ruiz, el primer tiempo se fue con el Violeta al frente. Pero, en el segundo tiempo, no le duró mucho la ventaja al equipo de nuestra ciudad, que de entrada tuvo el 2-0 en la cabeza de Carboni tras un gran desborde de Ruiz. Esa acción, pudo haber cambiado el destino del juego, pero el travesaño dijo no. Entonces, ese Villa Dálmine que en el complemento lució más dubitativo y con imprecisiones (algunas poco acostumbradas, como las de Rubén Zamponi) terminó siendo sorprendido por Santamarina. Primero, con un zapatazo bárbaro de Sosa a los 8 minutos. Y luego, a los 17, con un rebote aprovechado por Piñero, quien tuvo la fortuna de que su remate se desviara en Falcón (si no, la pelota se iba muy ancha). Por suerte, y a diferencia del semestre pasado, Villa Dálmine reaccionó tras quedar en desventaja. A los 19 hilvanó su mejor jugada colectiva por derecha, pero el centro de Alsina fue cabeceado defectuosamente por Favalli. Y a los 22, un defensor despejó en la línea un testazo de Burzio. Argüello también mandó mensajes desde el banco: Cérica por Falcón y después hizo ingresar a Núñez y Figueira por los dos laterales (Alsina y Demaio). Y aunque tenía dificultades en la elaboración y quedaba expuesto en defensa, el Violeta empezó a rodear el área visitante. Y así fue como Burzio capturó un rechazo y desde el vértice del área sacó un remate bombeado que se metió en el segundo palo del arquero Papaleo. Iban 35 minutos y estaba claro que Villa Dálmine iba a tener alguna chance para ganarlo. Y le llegó muy rápido, dos minutos después, en una jugada similar, cuando Núñez capturó un rechazo y definió de zurda, pero sin potencia, permitiendo que el guardameta visitante alcanzara a manotear el balón, que se perdió pegado a su palo derecho. Fueron diez minutos de tensión, emotivos, con Santamarina abrazándose al empate y el Violeta yendo por el triunfo. Sin embargo, el 2-2 ya no se movió y el punto dejó gusto a poco en Mitre y Puccini. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DALMINE (2): Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Horacio Falcón, Federico Recalde, Pablo Burzio, Lucas Favalli, Pablo Ruíz; y Leonardo Carboni. DT: Facundo Argüello. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Ángel Alonso, Luciano Recalde, Fabrizio Palma, Diego Núñez, Jonathan Figueira y Ezequiel Cérica. SANTAMARINA (2): Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Alfredo González Bordón, Fernando Piñero, Agustín García Basso; Diego Sosa, Lionel Pierce, Milton Zárate, Ezequiel Barrionuevo; Martín Michel y Ángel Prudencio. DT: Héctor Arzubialde. SUPLENTES: Tomás Casas, Nicolás Castillo, Jonathan Chaves, Francisco González Metilli, Facundo Callejo y Facundo Castro (presentó uno menos). GOLES: PT 33m Pablo Ruiz (VD). ST 8m Diego Sosa (S); ST 17m Fernando Piñero (S) y 35m Pablo Burzio (VD). CAMBIOS: ST 24m Cérica x Falcón (VD), 27m Callejo x Prudencio (S); 31m Núñez x Alsina (VD) y Figueira x Demaio (VD); 41m Chaves x Michel (S); 45m Castillo x Sosa (S). AMONESTADOS: Ruiz (VD); Politano (S). EXPULSADO: ST 42m Zárate (S) por doble amarilla. CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Luis Álvarez. ASISTENTES: Juan Carlos Del Fueyo y Nicolás Bravo

El remate de pablo burzio ya va camino al segundo palo para transformarse en el 2-2.





CÉRICA INGRESÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO POR FALCÓN, CUANDO SANTAMARINA HABÍA DADO VUELTA EL MARCADOR Y VILLA DÁLMINE PERDÍA 2-1.





CON UN GRAN REMATE DE MEDIA VUELTA, PABLO RUIZ ABRIÓ EL MARCADOR.

