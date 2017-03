La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/mar/2017 Horacio Gorgues y una pasión Naranja







Engranaje fundamental de un proyecto que se hizo realidad al que dedicó más de treinta años de su vida, apuntalando el fútbol amateur desde un club de barrio que dejó una huella: Naranja Juniors. El próximo diciembre, Horacio Gorgues va a cumplir 89 años y sigue en pie trabajando de lo que le apasiona: el fútbol amateur. Es Socio Nº16, fundador del Club Villa Dálmine, estuvo en la primera asamblea. Actualmente está haciendo una breve historia fotográfica que analiza toda la historia de las personas que han pasado y los partidos relevantes. Una primera edición salió en el 2006. La nueva y segunda edición abarca desde el 2006 -2017 con notas periodísticas de la época. "Considero que el fútbol es un deporte que puede ayudar a muchos chicos si se maneja bien porque también puede pasar lo contrario y ser contraproducente como ha sucedido en muchos casos. El deporte ha cambiado mucho porque ha cambiado mucho la sociedad. Antes la gente tenía tiempo para brindar a la comunidad. Ahora hay demasiado profesionalismo, se piensa en el dinero y eso no está bien, porque redunda en contra de los emprendimientos que habíamos iniciado nosotros y de otros clubes. Es una pena", reflexiona el alma máter del Club Naranja Juniors. La historia de esta institución comenzó a escribirse en el año 1969, cuando un grupo de padres empezaron a trabajar activamente en la formación de los equipos de la Escuela Nº16 que participaban en los torneos de "Baby Fútbol" del Club Plaza Italia. A partir de esa fecha se decide elegir un color para la camiseta que identificaría a la escuela y, por iniciativa de Cayetano Avilia, se decide el uso de una camiseta de color naranja con vivos blancos, pantalón negro y medias blancas. Por aquellos tiempos, el futbol escolar infantil hacía furor en Campana. Cuando el Futbol 5 siquiera existía, el escenario de la calle Estrada, de baldosas rojas y rodeada de tablones que lejos de representar una molestia formaban parte de la estrategia personal y grupal de los equipos; convocaba a toda la familia en la pasión del fútbol y afianzaba un verdadero sentido de pertenencia de chicos y grandes con los establecimientos educativos. "Los primeros años fui ayudante con chicos de 7 a 10 años (categoría Mosquito) y de 10 hasta 12 (categoría Baby). Después me invitaron para que colaborara de lleno. Obtuvimos varios premios en Plaza Italia. La Escuela 16 siempre era protagonista". El color Naranja empezaba a ser respetado por su futbol y por el grupo de padres que desde atrás empujaba. El club Naranja Juniors nació como una continuación de aquellos equipos de escuela primaria, que querían seguir compitiendo. Entonces, inicialmente el Naranja fue un club de chicos del Barrio Dálmine o que habían pasado por la Escuela 16. Después eso cambió", asegura Horacio. Uno de los primeros torneos del que participo el Naranja fue en el Club Esso contra equipos de Zárate, Lima, Capilla", recuerda. A partir de 1975 se realizaron amistosos y torneos zonales infantiles, hasta que en 1977 se funda oficialmente el club con el nombre de Naranja Juniors con su presidente a la cabeza Horacio Gorgues. Un año después se afilia a la Liga Campanense de Fútbol para intervenir con la 5ta y 6ta División; pero a medida que los chicos crecían y el grupo se afianzaba los pibes "pedían pista". Asi en 1980, el grupo de fútbol comenzó a competir en 3raDivisión y en 1981 se dio el gran paso y se intervino en Primera. A partir de allí, ininterrumpidamente, intervino en todas las categorías de la Liga Campanense de Fútbol. Gorgues menciona un artículo que Héctor Taborda publicó en La Auténtica Defensa: "Las mejores Naranjas están en la Quinta" y recuerda: "Ganamos cuatro o cinco torneos seguidos, fue la división que hemos tenido siempre más suerte" y aclara que su trabajo habría sido imposible sin colaboradores. Entre ellos recuerda a: Raúl y Rubén Berra, Salvador Sposato, José Alcalde, Jorge Crugnale, Lirio González, Avilia, Baigorri, Omar Pichinelli, Néstor Pinedo, Horacio Debuy, Stella Marís González, Raúl Serrano, Ricardo Susuch, Santiago Cerzo, Arsenio Ortega, Víctor Capusso, el "Nono" Smith y Floreano Cerini, entre otros. "La mayoría tenía hijos que estaban jugando, algunos fallecieron y el staff se fue renovando". Epocas soñadas del futbol infantil, que comenzaba en los "potreros" de los barrios, pasaba por los torneos escolares del Plaza Italia y luego, indefectiblemente, continuaba en los torneos de la Liga de Campana; siempre con la compañía de toda la familia y durante mucho tiempo con el escenario principal del Estadio Municipal, frente a la Escuela Normal (donde hoy está el Parque Urbano). Jugar en Naranja Jrs. significaba saberse parte de un grupo amalgamado y Gorgues era un poco también el "papá" de todos. Los domingos, arrancaban temprano con las divisiones inferiores (5ta y 6ta), seguía con la 3ra. y culminaba con el fútbol de 1ra. división. Es decir, desde las 8 de la mañana hasta casi las 16 hs. Pasaban los chicos, los padres, los adversarios; pero el que siempre estaba era Gorgues. Planillas, pelotas, camisetas, pantalones, medias, algún que otro botín "fulvence" para los que no se lo podían comprar. Vestuarios junto al DT y en las categorías 3ra y 1ra; además de la charla técnica, los masajes increíbles del "Nono" Smith que inundaba de olor a aceite verde el pequeño cuarto donde, ansiosos, los jugadores esperaban para salir a la cancha. Una pasión encendida. En el año 1982, Naranja Juniors logra la Personería Jurídica y la Municipalidad de Campana lo reconoció como Entidad de Bien Público. Diez años después se adquiere un predio en el Barrio Las Acacias: "Hace más de 30 años -señala Gorgues- Naranja Juniors tenía su cancha propia, pero nunca pudo llegar a jugar en ese predio. Con el tiempo se empezó a hacer el perimetral de ladrillo con alambrado, también los vestuarios; pero con sucesos de vandalismo no quedó nada. Hasta en un momento hubo gente que ocupó una porción del terreno. Actualmente la directiva del club está canjeando esos terrenos para poder formar una sede en el centro. La verdad que desde que se sacó el Estadio Municipal, el fútbol decayó y nunca más pudo levantarse". Gorgues la destaca con particular cariño los torneos nocturnos de Zárate en Primera División, donde participaban equipos de toda la provincia de Buenos Aires. "Hemos dejado una buena imagen del deporte de Campana en Zárate, nos estiman mucho y recuerdan con cariño nuestra actuación allá", afirma. Además destaca como "orgullo para el ambiente futbolístico" la participación de José Horacio "El Nene" Basualdo en la Selección Nacional: "Estuvo con nosotros -dice- desde los 6 hasta los 18 años en Naranja Juniors, después paso a Villa Dálmine y llegó a participar del Mundial". El club se fue formando todo a pulmón, nunca hubo un interés económico en el medio. Se realizaban bonos contribución, loterías. Durante muchos años las reuniones familiares en el Club Arsenal y el Club Ferroviario tenían la doble función de recaudar fondos para cubrir los gastos, pero también para el encuentro de toda la familia "Naranja". "Este año queremos retomar aquellas reuniones, es el símbolo que tenemos el espíritu de seguir. Pero para tener éxito en estas entidades, se necesita compromiso e identidad a lo largo del tiempo. No amainar ante la primera tormenta, eso es fundamental. Hay que adaptarse siempre a las nuevas circunstancias y tratar de aconsejar y acompañar, en la medida de las posibilidades, los problemas que presentan mucho jóvenes de orden personal y de su entorno; creando un ámbito en el cual puedan comunicarse y expresarse. Es ese quizás nuestro mayor orgullo, nuestro mejor campeonato ganado, y de eso se da cuenta ahora", nos dice Gorgues, un DIRIGENTE DE FÚTBOL. Así, con mayúsculas.

JUGADORES Y ENTRENADORES DE NARANJA JUNIORS SE REENCONTRARON CON GORGUES EN EL PARQUE URBANO.





HORACIO GORGUES (EN EL CENTRO), A LOS 89 AÑOS, FORMANDO CON EX NARANJAS. Mística Naranja Gabriel Smith: "A pesar de pasar tantos años uno reconoce en la calle al que fue integrante de Naranja Juniors: la amistad y el sentido de pertenencia perdura". Raúl Serrano: "Yo recuerdo en particular el grupo de camada que salió campeón en el año 87, yo era adversario. Pero era algo fabuloso ver a ese grupo de chicos unidos. Te daba gustos mirarlo. Al año siguiente los empecé a dirigir". Luis Barraza: "Tengo 46 años y hace treinta años que estoy en Naranja, es muy hermoso y familiero. A Horacio lo tenemos allá arriba, quieras o no quieras Gorgues es el principal de todos. Quiero morir acá. Darle más orgullo al "viejo" que se lo recontra merece". Lirio Florentino González: "Más allá de lo futbolístico, para mí Naranja Juniors es una forma de ver la vida".

Club Esso, año 1976. ARRIBA: Lito Knarnicic, Dani Arrighetti, Carlitos García, Cabezón Serruto, Claudio Pérez, Javier Tani, Teté Gómez, Loro Fabre, Colo Maidana, Alejandro Mazzuelli Y Horacio Gorgues. ABAJO: Fernando Capusso, Osito Basualdo, Gustavo Berra, Mario Berra, Sergio Zaffalón, Ivan Pérez, Cabezón Rodella y Mingo Gómez.

Horacio Gorgues y una pasión Naranja

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: