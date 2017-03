La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/mar/2017 Escuela Normal: Caminando hacia los 100

Por ex docentes y alumnos







1917. En el mundo, transitábamos por el tercer año de la primera guerra mundial. En Rusia, el pueblo se rebelaba contra el Zar Nicolás II. En nuestro país, el gobierno de Hipólito Yrigoyen transitaba su segundo año de mandato. En nuestra ciudad, de solo 15470 habitantes Juan Dellepiane, encabezaba la representación de 700 vecinos, que habían firmado el pedido de un proyecto de ley que iba a ser presentado ante la H.C de Diputados de la Nación para la creación de una "Escuela Normal" con la intención de satisfacer la necesidad de formación de docentes en una "amplia zona del norte de la provincia de Buenos Aires". En dicha nota, del 9 de enero, se ofrece un terreno para edificar la escuela y una suma mensual para alquilar, de inmediato, una casa adecuada para su funcionamiento. Solo diez meses después(no sabemos si todo tiempo pasado fue mejor pero parecería que las cosas se resolvían con mayor velocidad) se fijó la fecha de inauguración, que finalmente fue el 15 de septiembre de ese mismo año ocupando, hasta el año 1953, el edificio que en la actualidad pertenece al Instituto de Formación Docente Nº15. Previamente, en 1937, la Municipalidad dona los terrenos donde hoy funciona, colocándose en 1943, la piedra fundamental. Solo imaginar en aquella época, donde mayoritariamente el paisaje era de casas bajas, el camino que nos llevaba desde la Plaza Eduardo Costa para encontrarnos con lo que, para la mirada de aquellos tiempos, podría haber sido considerado como un verdadero "palacio". Tamaño edificio para aquella época, ubicado "en un sector tan alejado del centro de la ciudad que hasta había que atravesar el puente del zanjón" tal la crítica que realizaban algunos incrédulos del desarrollo que con los años tendría Campana. En una ciudad de poco más de 130 años ¿cuántos edificios, organismos, industrias, instituciones pueden calificarse como testigos del crecimiento de nuestra ciudad? ¿Podríamos encontrar en la historia de Campana alguna otra institución que haya ejercido tamaña influencia en la formación de sus habitantes como lo fue la "ENEC de Campana"? El imaginario popular habla del ocaso de la escuela pública y la destrucción de la misma a partir de la cantidad de la innumerable de transformaciones de medio pelo de los últimos años impulsadas por nuestros funcionarios educativos. Solo dos datos ayudarían a no perder las esperanzas, a mirar hacia adelante cuestionar aquel paradigma tristemente instalado El primero sería recordar la innumerable cantidad de Docentes , profesionales de las más variadas disciplinas, empresarios, artistas, comerciantes, que tuvieron y tienen ( más allá del edificio que ocuparon) un lugar que contribuyó de gran manera más allá de recibir conocimientos, a su formación y que hoy no solo aportan o aportaron su quehacer no solo en nuestra ciudad sino en muchas otras partes de nuestro país y del mundo. El otro dato es el comprobar que NADA NI NADIE PUEDE CON LA HISTORIA, CON EL PASADO y menos si ese pasado, esa historia están llenas de vida: Es que podrán hablar de la "EPB 30", de "la ESB 18", de la "Media 6", del jardín 919, del ISFD Nª 116 o del CEF 90 pero aún así…todos los caminos conducirán a "la Normal", a la "ENEC" o por qué no…"a la fértil y pura". Al fin y al cabo no estamos hablando de uno o dos edificios. Nadie duda que cualquier gobierno puede hacer, de proponérselo, un montón de salones, dotarlos con muchísimas comodidades, un gimnasio, laboratorios, sala de física, de música, biblioteca y todo lo que pudiera imaginarse. Pero de ahí a llamarlo "Escuela" hay un largo trecho y no es tarea fácil. Porque para transformar "un montón de ladrillos" en una ESCUELA, se necesita VIDA, FUEGO, PASIÓN de esa que aportaron durante 100 años los directivos, docentes , alumnos padres. Y "LA NORMAL" es un ejemplo de ello. Propongo un ejercicio de imaginación a manera de celebración a los que transitamos 5,10,20 o 50 años por sus aulas. Pararnos frente "A LA ESCUELA" , cerrar por un momento los ojos dejando pasar cada uno de los momentos que vivió. Los buenos, los malos. Todos. El permitirse escuchar a través de sus gruesas paredes aquellos sonidos que durante años fueron parte de nuestra vida más allá de la época que nos haya tocado. Los del recreo, las aglomeraciones frente al kiosco, ese sonido particular del tránsito hacia la sala de música o el laboratorio de química, el "silencio" de la biblioteca, el de los escalones la sala de "proyecciones", el particular ruido de la sala de "mecanografía", aquellos que eran propios de la finalización de cada ciclo lectivo o por qué no el de los pizarrones cuando subían y bajaban… A esa "banda de sonido" de lo que podríamos llamar la película de "Mis años en la Normal" podríamos agregarle mil y una imágenes. Algunas muy propias y otras compartidas con un sin fin de compañeros: el lugar que cada uno donde cada uno se ubicaba en el recreo, el banco, "el" salòn, los vestuarios, el gimnasio. No faltarán en este largometraje las "historias secundarias" aquellas que se crearon más allá de ir a la escuela: desde los grupos de amigos que se formaron, las parejas de novios que surgieron, las charlas con los profesores (y también las peleas) hasta las que se relacionan con "la toma de la escuela", "el incendio " (allá a principios de los 70"), las famosas "Ferias de Ciencias", "la fiesta de la Educación Física", las competencias deportivas con otros colegios, las salidas escolares, las propuestas del "Proyecto 13" o los desfiles en la plaza por solo nombrar algunas. Sin olvidar que además de los sonidos e imágenes de esta película, que tiene 100 años de duración, existieron innumerable cantidad de protagonistas más allá de cada uno de nosotros y que "trascendieron la pantalla" desde Simon hasta el Dr. Savastano, de Rosita Barbero al profesor Russel pasando por Balosino, la Sritas. Puenzo y Retta, "Chichita", Ezio Mollo, el "Palomo" o "la Nardillo", de Garrido a Gentilini", entre muchos más. De erizarte un poquito la piel, no quejarse si a alguien se le ocurriera pintar todo el frente del edificio (imaginariamente y parafraseando) "LA NORMAL NO TIEMBLA, LATE" ¡¡¡FELICES 100 AÑOS ESCUELA NORMAL!!! Entramos en la cuenta regresiva. Solo faltan 6 meses y 4 días para llegar a los 100. Y llegar a los cien es y fue tarea de TODOS. Te invitamos a sumarte con tus fotos, tus anécdotas, tus ideas a los festejos de estos 100 AÑOS. En Facebook: los cien años de la escuela normal de Campana. Correo electrónico: loscienañosdelaescuelanormaldeCampana@gmail.com



Escuela Normal: Caminando hacia los 100

Por ex docentes y alumnos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: