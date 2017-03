La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/mar/2017 El Panóptico:

Confesiones

Por Fabiana Daversa







Cosas que uno cuenta cuando ya pasaron muchos años y ya no producen daño alguno. Empecemos por la infancia y un poco más... Tuve toda la adolescencia copia de la llave del placard de mi hermana. Hasta los quince años, mentí la edad para poder entrar al cine. Cantaba en inglés sin tener idea qué decía hasta que me dio verguenza y empecé a estudiarlo. Sabía que mi mamá tenía un amante desde que aprendí a caminar. Con el tiempo, fue su segundo marido. Sabía que mi papá también tenía su amante, una japonesa a la que odiábamos. La familia del segundo esposo de mi madre eran de doble apellido en Brasil. Cuando era adolescente no me dejaban ir a la playa en horario pico para que no me bronceara. Vieron que en las novelas brasileras los blancos parecen de papel? Le robé un beso al chico de mi mejor amiga en la secundaria. Fue una trastada espantosa a la que espero poder reparar en otra vida. Robé cosas en serio en un magazine a los trece con un amigo y nos pescaron. Casi me sale el corazón por la boca. El encargado fue piadoso y nos perdonó la vida. Nunca creí que me casaría, jamás fue mi sueño. Me reía del romanticismo y de los vestidos blancos de novia. Me emborrachaba bastante seguido sin que los adultos siquiera se dieran cuenta. Las drogas, sólo me atreví a probar marihuana y no me gustó la sensación en la piel que me produjo. El sexo sin un novio estable no estaba bien visto en absoluto. Como dijo Marguerite Yourcenar en el Amante de la China del Norte, a los dieciocho años ya me sentía vieja. Tuve que volver a nacer varias veces para poder estar a gusto conmigo.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



