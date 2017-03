Concejales del FpV presentaron un escrito ante el Consejo Escolar, responsabilizándolos y advirtiendo sobre los peligros del voluntariado impulsado por la Gobernadora, en respuesta a las mejoras solicitadas por los gremios docentes. En Campana, cuestionaron además la reducción del presupuesto en Cultura y Educación, y señalaron que "los millones de pesos del fondo educativo local no se ven reflejados en las escuelas". Desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria pusieron en alerta a la comunidad, y al sistema educativo local, sobre la intención de la Gobernadora Vidal de reemplazar a los docentes de los distintos niveles por voluntarios, mientras se desconoce un pedido de mejora salarial por parte del frente gremial docente. Por tal motivo, el bloque justicialista responsabilizó a las autoridades del Consejo Escolar ante cualquier situación generada por la polémica medida, y solicitó la prohibición de la entrada a los establecimientos de cualquier persona con fines de dictado de clases, que no haya sido nombrada bajo las leyes y reglamentaciones vigentes. "Esta iniciativa busca poner en alerta a la comunidad y a las autoridades del Consejo Escolar de Campana, sobre los riesgos existentes en la iniciativa impulsada por la Gobernadora Vidal, quien pretende reemplazar a los docentes, auxiliares y personal relacionado con el servicio alimentario o de limpieza de los establecimientos públicos de la Provincia, por voluntarios. Esto no solo viola cualquier norma y estatuto constituido en la función docente, sino que además es una falta de respeto a los educadores y un verdadero peligro al no existir garantías sobre quienes los reemplazarían ilegalmente" dijo la Prof. Olga García, quien a su vez lamentó que "la solución del Gobierno ante el conflicto docente es dejar a los alumnos con desconocidos". La concejal también resaltó que "las paritarias están dispuestas por Ley. Y negarse a ellas, es violar la misma. Nosotros apoyamos el reclamo docente, y pensamos que la única solución para garantizar el retorno a clases de los chicos es el cumplimiento de las demandas de los educadores, que son tan legítimas como las necesidades que atraviesa el sistema educativo nacional". A su vez, el Presidente del bloque, Luis Chesini, trazó un paralelo con lo que ocurre a nivel local, y en nuestra Ciudad. "Sin dudas hay una misma línea entre los gobiernos nacional, provincial y local. Todos contemplan a la educación como variable de ajuste. En Campana hubo una reducción de cinco puntos en el presupuesto de cultura y educación, que sin dudas va en desmedro de la calidad educativa de las escuelas del Distrito". Y finalizando, Chesini sostuvo que "los millones de pesos del fondo educativo local no se ven reflejados en las escuelas, ni en obras que mejoren la calidad de los establecimientos. Sin embargo, los contribuyentes lo siguen pagando y es por eso que resulta imprescindible solicitar mayor inversión en la educación, tanto en lo estructural como en el salario de nuestros docentes" concluyó.

”La solución del Gobierno ante el conflicto docente es dejar a los alumnos con desconocidos”

