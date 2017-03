Creer, hacer, estar

Romina Buzzini

Hola, un nuevo domingo nos encuentra en este espacio por el cual me comunico cada semana con uds, que se toman el tiempo de leerme, lo cual agradezco enormemente. Hoy para los radicales no es un domingo mas, sino que en coincidencia con un nuevo aniversario del natalicio del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, se conmemora el Día Nacional del Militante Radical, en homenaje a la trayectoria, ética, dignidad y militancia del Padre de la Democracia Recuperada. Se que hace poco escribí sobre lo que significaba la militancia, pero no podía dejar de hacer mención en este día tan especial para cada uno de los que sentimos al radicalismo como una filosofía de vida. Un militante es aquel que cree en una verdad que lo trasciende y que le da sentido a su ideología, que hace de él un sujeto, no un objeto de la historia y de eso sabemos mucho los radicales, porque pertenecemos a un partido que tiene 125 años y que ha trascendido luchas, triunfos, fracasos, golpes, alianzas, pero siempre respetando nuestros principios democráticos y sobre todo con el valor ético e institucional que tanta falta le hizo a nuestra republica en los últimos años. Pero también han sucedido diversos hechos en esta semana de gran trascendencia que no puedo no comentar sobre esos temas que sin dudas nos preocupan y nos ocupan a todos. El tema del paro docente es algo que mas allá de que nos afecte directa o indirectamente a cada uno, no podemos mantenernos al margen como ciudadanos, es una problemática compleja porque no considero que deba hablarse solamente de la cuestión salarial, eso seria quedarnos solo con la punta del ovillo, este gobierno se ha tomado la tarea de repensar la educación en todos sus aspectos. Nuestra ciudad, sin ir mas lejos ha sido sede de lo que se denomina "compromiso por la educación" donde han participado padres, docentes, referentes sociales y vecinos, con las distintas premisas de poder llegar a un diagnostico para poder comenzar a trabajar en todo lo que se vislumbra se debe cambiar o mejorar y es dable destacar que no solo la remuneración docente era lo que preocupaba, sino el rol de la familia, la capacitación, la inclusión e integración y lo mas importante y preocupante la continuidad de los chicos en el sistema educativo, entonces replicando las palabras de nuestra gobernadora pido que sigamos debatiendo y negociando pero con los chicos en las aulas. Soy una convencida de que del debate de ideas y proyectos siempre salen buenas cosas para la sociedad y hoy en este día de militancia con mas razón pido que respetando las multiplicidad de ideas, de forma pacifica y civilizada demos todos los debates que sean necesarios pero que sobre todo traten cuestiones de fondo. Necesitamos seguir construyendo juntos para poder superar los problemas que hoy muchos vecinos sufren y lograr el desarrollo armónico de nuestra nación. Como siempre quedo a disposición para escuchar ideas y proyectos. Hasta la próxima semana. Romina Buzzini rominabuzzini@yahoo.com.ar / Tw: @rominabuzzini

Creer, hacer, estar

Por Romina Buzzini

