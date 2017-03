La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/mar/2017 Para los Vecinos:

Juventud, (otro) divino tesoro

Por Carlos Cazador







¿Qué votamos en las próximas elecciones de octubre? ¿Queremos un cambio o buscamos continuidad? ¿Una cara conocida o para conocer? No puedo hablar por todos los vecinos, desde ya. Pero por lo que vengo escuchando en la calle, cada vez hay más gente convencida de que ciertos preceptos largamente aceptados han revelado su no-necesariedad. Uno de los que más se está poniendo en duda es que la juventud por sí sola es un atributo deseable para cualquier político. Vos sabés que no soy ningún jovén, pero justamente por haber pasado los 60 puedo decir que conozco esta ciudad, sus vecinos, sus barrios, sus problemas y sus aspiraciones. Y tengo formulada mis propias opiniones, que pueden ser incorrectas claro está, pero son mias. No necesito que nadie me la cuente. No sé si con menos años, décadas incluso, mi relación con Campana sería la misma. No sé, incluso, si mi compromiso sería igual. Yo tengo a casi toda mi familia viviendo acá, familia que construí durante toda una vida. Eso me liga indefectiblemente a mi ciudad, a sus progreso, a su atraso. A los niveles de delincuencia que sufre, a la poca obra pública que le llega. Hay entre Campana y yo una historia común, fuerte e irrompible. Creo que esa trayectoría compartida es vital a la hora de hacer política. Conocer la sensibilidad campanense es menester para encontrarle soluciones a la gente. Respuestas que, debo admitir, faltan en la mayoría de los lugares que recorro, fogoneando su ausencia el malestar de vecinos y vecinas, mucho de ellos votantes de Cambiemos. No se puede entonces pretender que alguien, solo por ser joven, está preparado para gobernar o presentarse para las elecciones. Campana requiere personas comprometidas e informadas. Acompañar en las próximas elecciones a un candidato poco preparado puede hacernos equivocar el camino. Y no es justamente tiempo lo que le sobra a los vecinos en demanda de una mejor calidad de vida. Tampoco quiero decir que la alternativa es votar gerontes. Señalo que lo más importante es contar al frente del Municipio y del HCD con referentes campanenses inequívocos, que lleven a Campana adentro y que la ciudad los reconozca de tanto andar. Tal vez una persona jovén tenga esos atributo. Entonces debería ser él quien gane las próximas elecciones legislativas. Así, tendriamos en el Concejo Deliberante sangre nueva para salir adelante, que le guste proponer, debatir y sacar proyectos destinados a una Campana más desarrollada, segura e inclusiva. Una meta que siempre ha perseguido Primero Campana a lo largo de todos estos años. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK





Para los Vecinos:

Juventud, (otro) divino tesoro

Por Carlos Cazador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: