La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/mar/2017 Siempre hay un mañana

Por Tomás Buzzi











Tomás Buzzi

Esta semana ha sido la peor de todas para el gobierno desde su asunción. El trabajador dijo basta y se hizo escuchar de forma contundente. No es tiempo de confrontar, debatir, ni siquiera de chicanas. ¿Es lamentable?: Sí. ¿Se preveía esta debacle del neoliberalismo?: Obvio (te lo dije). Pero estoy convencido que hay una salida, que el sol va a salir tarde o temprano en nuestra ciudad y el país. Pero no como los slogans del gobierno que son sólo eso, pequeñas expresiones de deseo o mentiras siempre inconclusas, con un aparato mediático gigantesco como mascarón de proa. Creo firmemente que la salida está en la juventud. Todos los cambios trascendentales en este país siempre, el que más te guste recordar, el 100% de las veces, vinieron de la mano de los jóvenes comprometidos y no de los burócratas. Desde mi humilde lugar, este año voy a seguir presentando proyectos mediante la Banca Abierta en el HCD. Ya en el 2016 presenté varios, desarrollados a fondo, siempre buscando la mejora en la vida de los vecinos. Tengo preparados otros 8 de calidad, trabajados por profesionales de nivel, con ideas totalmente innovadoras para la ciudad. En paralelo, como estoy convencido que Campana es una de las ciudades con más potencial del país y que posee una juventud que sin dudas, en su gran mayoría, le sobran argumentos para dar el salto de calidad que necesitamos, es que vamos a seguir realizando campañas para unirnos, sin confrontar. Junto con un gran grupo de jóvenes, estamos organizando un evento de carácter solidario y a su vez recreativo, que vamos a desarrollar en nuestra Costanera de Campana (Grupos musicales, recreación, actividades infantiles, etc.). No perseguiremos ningún perfil político, ni ideologías, justamente lo contrario. Buscamos un acercamiento y unión de todos los jóvenes, cualquiera sea su postura, oficialistas, opositores e independientes, absolutamente todos, detrás de un proyecto común, con el único fin de generar una propuesta para vos y la familia campanense. Poco me importa que nos digan que otras ciudades tienen mejor costanera o han sido remodeladas. Así y todo para mí es la más hermosa y no les envidio nada a las demás, por la sencilla razón que es nuestra y debemos ponerla en movimiento. No tengamos miedos y por favor te pido que me apoyes en esta iniciativa, creo que no tiene mucho sentido sentarse a esperar que se desarrollen grandes erogaciones de dinero para realizar construcciones faraónicas, que nadie sabe si algún día se concretarán. Como dijo el Indio: "El futuro, llego hace rato" y dicho sea de paso te comento, presencié el mejor recital de mi vida en Olavarría (que lindo que es vivir). Gran saludos a todos. Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

